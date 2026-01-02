Ξάνθη: Παίρνει εξιτήριο ο 9χρονος που ακρωτηριάστηκε με βεγγαλικό

Τον δείκτη του αριστερού του χεριού «έχασε» ο 9χρονος από την Ξάνθη, ο οποίος τραυματίστηκε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς (1/1) όταν κατά την αλλαγή του έτους, ένα βεγγαλικό εξερράγη πάνω του.

Ο 9χρονος από τον οικισμό των Αναξαδών της Ροδόπης, μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Ξάνθης, αναμένεται να πάρει αύριο, Σάββατο, εξιτήριο από το νοσηλευτικό ίδρυμα.

Οι γιατροί με μεγάλη προσπάθεια κατάφεραν και έσωσαν το μάτι του και αντιμετώπισαν όλα τα υπόλοιπα τραύματα στο αριστερό του χέρι. Η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιάσμου, προκειμένου να διευκρινισθούν τα αίτια του ατυχήματος και πώς βρέθηκε στα χέρια του η κροτίδα.

Ξάνθη: Το χρονικό του τραυματισμού

Η περιπέτεια της υγείας του 9χρονου δεν περιορίστηκε μόνο στα ορθοπεδικά τραύματα, καθώς κρίθηκε επιβεβλημένη η εξέτασή του από οφθαλμίατρο, αφού από την έκρηξη του βεγγαλικού εκτοξεύτηκαν υπολείμματα και θραύσματα στα μάτια του παιδιού.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της όρασής του, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη αλλά σοβαρή.