Ξάνθη: Ένας 9χρονος ακρωτηριάστηκε από βεγγαλικό που έσκασε στο χέρι του

Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 9χρονος στην Ξάνθη, καθώς το βράδυ της αλλαγής του έτους ένα βεγγαλικό έσκασε στο χέρι του.

Οι γιατροί έδωσαν πολύωρη μάχη στο χειρουργείο για την αποκατάσταση των ζημιών, ωστόσο, προχώρησαν στον ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου του ανήλικου αγοριού, λόγω της σφοδρότητας της έκρηξης.

Θραύσαματα εκτοξεύτηκαν και στα μάτια του 9χρονου στην Ξάνθη

Η περιπέτεια της υγείας του 9χρονου δεν περιορίστηκε μόνο στα ορθοπεδικά τραύματα, καθώς κρίθηκε επιβεβλημένη η εξέτασή του από οφθαλμίατρο, αφού από την έκρηξη του βεγγαλικού εκτοξεύτηκαν υπολείμματα και θραύσματα στα μάτια του παιδιού.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της όρασής του, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη αλλά σοβαρή.

Αυτή τη στιγμή ο ανήλικος νοσηλεύεται με τους θεράποντες ιατρούς να εμφανίζονται αισιόδοξοι για τη γενικότερη πορεία της υγείας του.

Οι αρχές διενεργούν προανάκριση για να διαπιστωθεί πώς βρέθηκε το επικίνδυνο υλικό στα χέρια του 9χρονου.

Με πληροφορίες από Xanthipost