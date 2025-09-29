Ξάνθη: Ελεύθερος ο αστυνομικός που συνέλαβε κατά λάθος Έλληνα πολίτη ως μετανάστη

Ελεύθερος αφέθηκε, μετά την απολογία του στον εισαγγελέα Ξάνθης, ο αστυνομικός που κατηγορείται ότι, ενώ βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, πέρασε χειροπέδες σε έναν 40χρονο Έλληνα, τον οποίο πέρασε λανθασμένα για παράτυπο μετανάστη.

Ο αστυνομικός φέρεται να μετέφερε τον άνδρα στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του και να τον εγκατέλειψε σε επαρχιακό δρόμο της περιοχής Σελέρου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο αστυνομικός αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση καθήκοντος, παράνομη κατακράτηση και σωματική βλάβη. Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί σε δίκη, η οποία έχει οριστεί για την Τετάρτη στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ξάνθης.

Το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., με ανακοίνωσή του, έκανε λόγο για «μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την αποστολή και τον ρόλο της Αστυνομίας», τονίζοντας ότι ενεργοποιούνται άμεσα όλες οι προβλεπόμενες ποινικές και πειθαρχικές διαδικασίες. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, στόχος είναι η διασφάλιση της νομιμότητας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον θεσμό.