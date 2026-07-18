Ύποπτη βαλίτσα εντοπίστηκε στην Κυψέλη: Αναφορές ότι περιέχει ανθρώπινο μέλος

Την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών προκάλεσαν το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7) αναφορές για εύρεση ύποπτης βαλίτσας στην Κυψέλη, στην οδό Ευελπίδων 7.

Οι πρώτες πληροφορίες του ΣΚΑΪ κάνουν λόγο πως εντός της βαλίτσας στην Κυψέλη ενδέχεται να υπάρχει ανθρώπινο μέλος, με τις έρευνες των αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Τη βαλίτσα εντόπισε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο ένας άστεγος και στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, που διεξάγει έρευνες για το συμβάν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μια περίεργη οσμή κινητοποίησε τους περίοικους ενώ τη βαλίτσα βρήκε ένας άστεγος. Όσον αφορά το ανθρώπινο μέλος, πρόκειται για πόδι.

Με πληροφορίες από ΣΚΑΪ, ΕΡΤ