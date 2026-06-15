Upfront 2026: Προσεγγίζοντας την τεχνητή νοημοσύνη πέρα από τις προκαταλήψεις

Η ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι εφαρμογές της στην καθημερινότητα τέθηκαν μεταξύ άλλων ως θέματα προς διερεύνηση, σε πάνελ με τίτλο «Human After All: AI, Αλγόριθμοι και οι Αόρατες Προκαταλήψεις της Τεχνολογίας», στο πλαίσιο του συνεδρίου The Upfront Initiative, που πραγματοποιήθηκε για 5η χρονιά.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μίλησε για την ανάγκη προστασίας των νέων από τον ψηφιακό εθισμό αλλά και των ηλικιωμένων από τον ψηφιακό αποκλεισμό. Η ίδια έκανε λόγο για δύο διαφορετικές φυγόκεντρες δυνάμεις -από τη μία τη δυσκολία της προστασίας των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό και από την άλλη την ανάγκη να αντιμετωπίσεις την ανάγκη ενίσχυσης των ηλικιωμένων, ώστε να αποτραπεί ο ψηφιακός αποκλεισμός τους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόγραμμα του Υπουργείου για την ψηφιακή ενδυνάμωση 6.000 ηλικιωμένων σε όλη την Ελλάδα, όπου μοίρασαν τάμπλετ, ετοίμασαν εκπαιδευτικό υλικό και εκπαίδευσαν ανθρώπους, ώστε να μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικές παραγγελίες από τα σούπερ μάρκετ, να πληρώνουν διαδικτυακά τους λογαριασμούς και να κοινωνικοποιούνται ψηφιακά, ενώ για τους νέους έδωσε έμφαση στην καθιέρωση του kids wallet, στην απαγόρευση της χρήσης των social media για τους κάτω των 15 ετών και στη μη χρήση του κινητού στα σχολεία.

Από την πλευρά της, η Ευγενία Μπόζου, Head of Government Affairs & Public Policy Google in Greece, Cyprus, and Malta, αφού ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κάποια παγκόσμια συνωμοσία για την κυριαρχία των αλγορίθμων, μίλησε για τη σημασία του να χρησιμοποιείται η τεχνολογία με σωστό τρόπο και διαφάνεια. Βέβαια, παραδέχθηκε ότι κάποια από τα προβλήματα είναι θέμα τεχνολογίας και γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα. Αναγνώρισε ότι η μεγαλύτερη ασφαλιστική δικλείδα αφορά την εκπαίδευση των παιδιών, των οικογενειών, των εκπαιδευτικών κ.α. Γι’ αυτό, πρόσθεσε, «οι γονείς καλούνται να ξαναπαίξουν έναν ρόλο που είχαν μάλλον ξεχάσει».

Η Μπέττυ Τσακαρέστου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων

Η Μπέττυ Τσακαρέστου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων, παρατήρησε ότι στην Ελλάδα πολλές φορές επικρατεί η τεχνοφοβία. Προκειμένου να υπερβούμε αυτήν την κατάσταση, υποστήριξε ότι πρέπει να εμβαθύνουμε, να εκπαιδευτούμε και να μάθουμε τα περιθώρια πάνω στα οποία μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα. «Πρέπει να κατανοήσουμε την επιστήμη πίσω από το εργαλείο της ΑΙ για να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε», συμπλήρωσε.

Ο Νικόλαος Δημητριάδης, Head, Applied Neuroscience Lab, ΕΥ

Ο Νικόλαος Δημητριάδης, Head, Applied Neuroscience Lab, ΕΥ, επέλεξε να υπενθυμίσει την εξέλιξη των social media, τονίζοντας ότι τα μαθήματα είναι πολλά αλλά δεν τα έχουμε πάρει ακόμη. «Όταν ξεκίνησαν τα κοινωνικά δίκτυα οι εταιρείες μάς υποσχέθηκαν έναν καλύτερο κόσμο. Κανείς δεν μας είπε για digital bullying, fake news κ.α.», δήλωσε, χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως είναι λάθος να θεωρήσουμε ότι αυτά ήταν μια απλή παρενέργεια. Σ’ αυτό το πλαίσιο, προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα ίδια λάθη και με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Πρέπει να δούμε πώς το κυνήγι του engagement μάς επηρεάζει, πώς θα προστατεύσουμε τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες από τις αρνητικές επιπτώσεις.

Η Ελευθερία Δεσποιναρά, Data & AI Director, I&D Lead της Accenture Greece

Την ίδια στιγμή, η Ελευθερία Δεσποιναρά, Data & AI Director, I&D Lead της Accenture Greece, ξεκαθάρισε ότι η ΑΙ είναι μεν ένα εργαλείο, αλλά «δεν είναι αυτό που θα μας ορίσει και θα μας βάλει σε μια λούπα». Ο άνθρωπος, συμπλήρωσε, είναι αυτός που ορίζει τι ακριβώς θέλει να πετύχει. Ως παράδειγμα επικαλέστηκε έρευνα ανάμεσα σε εταιρικούς leaders, η οποία καταδεικνύει ότι τα ¾ θέλουν από την ΑΙ να βοηθήσει όχι στη μείωση των δαπανών (άρα στη μείωση των θέσεων εργασίας), αλλά στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Από την άλλη πλευρά, παρατήρησε ότι «έχουμε φθάσει στο όριο να μην πιστεύουμε την αυθεντία των ανθρώπων και να πιστεύουμε την ΑΙ». Χρειάζεται, επεσήμανε, μια ισορροπία για να καταλάβουμε πόσο θα μας βοηθήσει.

Ο Πρόδρομος Τσιαβός, Επικεφαλής Ψηφιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στο Ίδρυμα Ωνάση

Ο Πρόδρομος Τσιαβός, Επικεφαλής Ψηφιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στο Ίδρυμα Ωνάση, ανέφερε ότι η ΑΙ μάς επιτρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα καλύτερα. Είναι, εξήγησε, μια επέκταση νοητική αλλά όχι σωματική, όπως ήταν το κομπιουτεράκι τη δεκαετία του ’80 κι αργότερα το διαδίκτυο. Αυτό, όμως, προειδοποίησε, μπορεί να σου αφαιρέσει κάποιες δεξιότητες, αν αρχίζεις να υποκαθιστάς τη γνωσιακή ικανότητα με κάτι άλλο. «Έχουμε ανάγκη να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε κάποιες μηχανικές και υπολογιστικές δεξιότητες που δεν πρέπει να υποκαταστήσουμε», κατέληξε.

Η Κατερίνα Παπανικολάου, Director, Consulting, Workforce Transformation, PwC

Τον συντονισμό της συζήτησης έκανε η Κατερίνα Παπανικολάου, Director, Consulting, Workforce Transformation, PwC.





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