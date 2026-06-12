Upfront 2026: Πώς η συμπερίληψη οδηγεί τις επιχειρήσεις στην επιτυχία

«Θα χάσουμε αν δεν ακούσουμε όλες τις φωνές», ανέφερε ο Gerhard Gleitsmann, SVP, Head of Global DEI Office της SIEMENS σε μια συζήτηση με θέμα τη συμπερίληψη ως μοχλό καινοτομίας και επιτυχίας για τις επιχειρήσεις στο The Upfront Initiative.

Μιλώντας στο πλαίσιο του συνεδρίου της LiFO και της Tsomokos, που πραγματοποιήθηκε για 5η χρονιά στο Ωδείο Αθηνών και στον Άλεξ Κάβδα, παρουσιαστή και social media expert, ο Gleitsmann αναφέρθηκε στην προσωπική του διαδρομή τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια που εργάζεται στη SIEMENS. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία του, σε νεαρή ηλικία, με έναν συνάδελφο που χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο, μια εμπειρία που, όπως είπε, άλλαξε συνολικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Όπως εξήγησε, όταν κάποιος κοιτάζει πέρα από την εξωτερική εμφάνιση και τις σωματικές ικανότητες που συχνά θεωρούμε ως δεδομένες, τότε πραγματικά μπορεί να γνωρίσει τον άνθρωπο που έχει απέναντί του.

Facebook Twitter O Gerhard Gleitsmann, SVP, Head of Global DEI Office, SIEMENS

Μεταφέροντας αυτή τη φιλοσοφία στο εργασιακό περιβάλλον, ο Gleitsmann επισήμανε πόσο σημαντικό είναι να «ακούγονται όλες οι φωνές» στις συναντήσεις και στις ομάδες εργασίας. «Η συμπερίληψη έχει σημασία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η SIEMENS συλλέγει δεδομένα από περισσότερους από 240.000 εργαζομένους σε 170 χώρες μέσω εξαμηνιαίων ερευνών, στις οποίες καλούνται να εκφράσουν κατά πόσο βιώνουν ένα περιβάλλον συμπερίληψης στην εργασία τους. Από την ανάλυση των δεδομένων αυτών προκύπτει ότι οι ομάδες όπου τα επίπεδα συμπερίληψης είναι υψηλότερα είναι και πιο καινοτόμες. Όπως ανέφερε, όταν έχει καλλιεργηθεί αυτή η αίσθηση συμπερίληψης, οι άνθρωποι είναι πιο ανοιχτοί στην αλλαγή και αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτοπεποίθηση.

Facebook Twitter O Άλεξ Κάβδας, παρουσιαστής και social media expert

Αναφερόμενος ειδικότερα στη SIEMENS, ο Gleitsmann σημείωσε ότι η εταιρεία επιχειρεί σήμερα τη μεγαλύτερη μετάβαση στην ιστορία της, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στους τομείς της τεχνολογίας ή της επιχειρησιακής λειτουργίας της, αλλά αφορά και τους ίδιους τους ανθρώπους της. «Είναι κρίσιμο για εμάς να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα προχωρήσουν μαζί μας σε αυτό το νέο πλαίσιο. Η πρόκληση είναι να νιώθουν όλοι οι εργαζόμενοί μας ότι συμπεριλαμβάνονται και ότι η παρουσία, η άποψη και η συνεισφορά τους έχουν ουσιαστική αξία», ανέφερε, συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά ότι «θα χάσουμε αν δεν ακούσουμε όλες τις φωνές».

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