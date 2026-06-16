Upfront 2026: Πώς η δημόσια έκθεση επηρεάζει τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα

Η ορατότητα μειώνει την ασφάλεια των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων ή συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο; Πόσο έχουν αλλάξει τα δεδομένα στη δημόσια σφαίρα; Σε αυτά τα ερωτήματα κλήθηκαν να απαντήσουν, μεταξύ άλλων, οι συμμετέχοντες του πάνελ «Περισσότερο ορατοί, λιγότερο ασφαλείς: Τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα μέσα στην κοινωνική πόλωση» συνέδριο του The Upfront Initiative, το οποίο πραγματοποιείται για 5η χρονιά στο Ωδείο Αθηνών.

Ο δικηγόρος Βασίλης Σωτηρόπουλος εξέφρασε την άποψη ότι η βελτίωση της ορατότητας όχι μόνο δεν αυξάνει τους κινδύνους για την ασφάλεια των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, αλλά λειτουργεί και ως παράγοντας ενδυνάμωσής της. Τόνισε, παράλληλα, ότι δεν πρέπει να «παίξουμε το παιχνίδι», σύμφωνα με το οποίο «η αύξηση της ορατότητας φέρνει περισσότερους κινδύνους», καθώς έχει την ίδια λογική με το επιχείρημα ότι «αυτή έπεσε θύμα βιασμού επειδή φορούσε μίνι φούστα». Δεν παρέλειψε, ωστόσο, να αναγνωρίσει ότι η αύξηση της ορατότητας μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να συνεπάγεται αυξημένη στοχοποίηση. Παράλληλα, παρατήρησε ότι σε νομοθετικό επίπεδο έχει συντελεστεί σημαντική επαύξηση των δικαιωμάτων κατά την τελευταία εικοσαετία, αν και η εφαρμογή τους εξακολουθεί να παρουσιάζει προβλήματα. Αναφέρθηκε, επίσης, στο ζήτημα της βίας, σημειώνοντας ότι «τα πράγματα έχουν ξεφύγει», καθώς ορισμένοι δεν τηρούν πλέον ούτε τα προσχήματα.

Ο δικηγόρος Βασίλης Σωτηρόπουλος

Ο Νίκος Μπακουνάκης, Πρόεδρος του ΕΛΙΒΙΠ, εστίασε στην κουίρ λογοτεχνία, επισημαίνοντας ότι σήμερα παρατηρείται σημαντική αύξηση της προσφοράς. Όπως ανέφερε, από το 1976, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως κουίρ, μέχρι σήμερα η απόσταση είναι τεράστια. «Πλέον έχουμε πάρα πολλά βιβλία, καθώς ο ελληνικός εκδοτικός κόσμος εκδίδει τα πάντα», σημείωσε χαρακτηριστικά. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι τέτοιου είδους βιβλία υπήρχαν πάντοτε, απλώς δεν προσδιορίζονταν τότε με τον όρο «κουίρ».

Ο Νίκος Μπακουνάκης, Πρόεδρος του ΕΛΙΒΙΠ

Ο Σταύρος Σαμουηλίδης, Υπεύθυνος Τύπου στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, παρατήρησε ότι τα μέσα ενημέρωσης έχουν εξελιχθεί παράλληλα με την κοινωνία, με αποτέλεσμα σήμερα να είναι σημαντικά πιο προοδευτικά σε σχέση με το παρελθόν. Όπως ανέφερε, σε αυτή την εξέλιξη έχουν συμβάλει τόσο οι νομοθετικές αλλαγές όσο και η διαμόρφωση ενός διαφορετικού κοινωνικού πλαισίου, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συμβολή της μυθοπλασίας. Δεν παρέλειψε, πάντως, να αναφερθεί και στα πισωγυρίσματα, επισημαίνοντας ότι η κοινωνική πρόοδος δεν ακολουθεί πάντοτε μια γραμμική πορεία. Αναφερόμενος στα ψηφιακά μέσα, υποστήριξε ότι παρουσιάζουν μια αντιφατική εικόνα: από τη μία πλευρά δίνουν βήμα σε περισσότερες φωνές να εκφραστούν, από την άλλη όμως επιτρέπουν σε αρκετούς να κρύβονται πίσω από την ανωνυμία και να αναπαράγουν λόγο μίσους. Έτσι, ενίοτε τα ψηφιακά μέτρα μετατρέπονται «σ’ ένα εργαλείο, σ’ ένα όπλο για τη διάδοση του μίσους, των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων».

Ο Σταύρος Σαμουηλίδης, Υπεύθυνος Τύπου στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Τον συντονισμό της συζήτησης έκανε ο Θοδωρής Αντωνόπουλος, δημοσιογράφος και ακτιβιστής.

O Θοδωρής Αντωνόπουλος, δημοσιογράφος και ακτιβιστής

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