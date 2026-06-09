Upfront 2026: Μάγδα Φύσσα, Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, Δήμητρα Παπαδοπούλου, Φοίβος Δεληβοριάς και άλλοι ομιλητές

Αύριο, Τετάρτη 10 Ιουνίου, το Ωδείο Αθηνών ντύνεται ξανά στα χρώματα του «The Upfront Initiative», του σημαντικότερου συνεδρίου για την ισότητα, τη συμπερίληψη, την ποικιλομορφία και την ορατότητα στην Ελλάδα, και ανοίγει ξανά τη συζήτηση για έναν κόσμο χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς – πιο δίκαιο, πιο ανθρώπινο, πιο ανεκτικό.

Από τις 09.30 π.μ., η σκηνή του αμφιθεάτρου «Ιωάννης Δεσποτόπουλος» μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης, ανταλλαγής ιδεών και ουσιαστικού διαλόγου, φιλοξενώντας δεκάδες προσωπικότητες από τους χώρους της πολιτικής, της τέχνης και των γραμμάτων, των επιχειρήσεων, της επικοινωνίας, της ποπ κουλτούρας αλλά και της κοινωνίας των πολιτών.

Άνθρωποι που, μέσα από τη στάση ζωής και το έργο τους, τις πεποιθήσεις, τις στρατηγικές και τις δεσμεύσεις τους, συμβάλλουν στη δημιουργία μιας πιο δίκαιης και συμπεριληπτικής κοινωνίας, σε μία εποχή μάλιστα που η αμφισβήτηση δικαιωμάτων και κεκτημένων κεκτημένα που κατακτήθηκαν με αγώνες, μοιάζει να μας περιβάλλει από παντού.

Upfront 2026: Σημαντικές προσωπικότητες και φωνές που αξίζει να ακούσεις

Από τη σχέση της Gen Z με την εργασία και το αόρατο βάρος της ψυχικής υγείας μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη, τα δικαιώματα, την ορατότητα και την προσβασιμότητα, το φετινό πρόγραμμα καταπιάνεται με ερωτήματα που διαμορφώνουν ήδη τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, εργαζόμαστε και συνυπάρχουμε.

Στην «καρδιά» και του φετινού συνεδρίου βρίσκεται η κατάρριψη προκαταλήψεων που εμποδίζουν την ισότιμη πρόσβαση στον εργασιακό χώρο και την εργασιακή εξέλιξη ατόμων που λόγω φύλου, φυλής, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκευτικών πεποιθήσεων, αναπηρίας και άλλων χαρακτηριστικών τους, εξακολουθούν να βρίσκονται στο περιθώριο ή να έρχονται αντιμέτωποι με πολλαπλές διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Σας περιμένουμε όλους, όλες και όλα, για να στείλουμε παρέα ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ της ισότητας και κατά πάσης φύσεως διακρίσεων και των στερεοτύπων.

Το συνέδριο παρουσιάζουν ο Άλεξ Κάβδας και η Νατάσα Εξηνταβελώνη.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και δωρεάν. Απαιτείται κράτηση θέσης μέσω του www.upfront.gr

Η γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική, με ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

(Η ατζέντα και το πρόγραμμα του συνεδρίου ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ελαφρώς μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του).

Upfront 2026: Η ατζέντα του συνεδρίου



— 09:30 Προσέλευση

— 10:00 Καλωσόρισμα

Γιάννης Θωμάτος, Διευθύνων Σύμβουλος, Tsomokos Communications

— 10:05 Σύνδεση με το ταλέντο: Η σχέση GENZ & Εργασίας «δουλεύει» τελικά;

Η GEN Z μπαίνει ή συμμετέχει ήδη στην αγορά εργασίας, έχοντας διαφορετικές προσδοκίες, όρια και ανάγκες γύρω από την εξέλιξη και το λεγόμενο «work-life balance». Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να προσαρμοστούν σε μια γενιά εργαζομένων που αμφισβητεί τις παλιές εργασιακές νοοτροπίες αλλά καλείται και η ίδια να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος. Τελικά, μπορεί αυτή η ιδιόμορφη σχέση ανάμεσα στους νέους εργαζόμενους και την εργασία να λειτουργήσει ισότιμα και ουσιαστικά και για τις δύο πλευρές; Και τι μπορούν ή πρέπει να κάνουν οι εταιρείες για να προσελκύσουν το νέο ταλέντο;

- Στέλιος Στυλιανίδης, Ψυχίατρος – Ψυχαναλυτής, Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

- Μαριάμ Χουσεΐν, Recruitment Team Leader - Hiring Solutions, kariera.gr

- Νίκος Ζάρος, Co-founder & Commercial Director, Side Studio

Συντονισμός: Λασκαρίνα Λιακάκου, Δικηγόρος-Δημοσιογράφος

— 10:40 Κοινωνίες χωρίς σύνορα: Μετανάστευση, ταυτότητα και cultural intelligence

Οι σύγχρονες κοινωνίες και οι χώροι εργασίας γίνονται όλο και πιο πολυπολιτισμικοί, όμως συνύπαρξη δεν σημαίνει απαραίτητα και ουσιαστική ένταξη. Από μετανάστες και πρόσφυγες μέχρι διεθνή ταλέντα και ανθρώπους με διαφορετικές πολιτισμικές εμπειρίες, πώς διαμορφώνονται σήμερα οι νέες κοινωνικές και επαγγελματικές ταυτότητες;

- Φωτεινή Παντζιά, Wine Professional, Hospitality Entrepreneur, Speaker on Diversity & Inclusion

- Mάριο Μπανούσι, Σκηνοθέτης

- Ειρήνη & Σοφία Ουκπέμπορ, Κομμώτριες

- Mamadou Oury Diallo, Μάγειρας

Συντονισμός: Άλεξ Κάβδας, Παρουσιαστής - Social Media Expert

— 11:20 Fireside Chat

- Gerhard Gleitsmann, SVP, Head of Global DEI Office, SIEMENS

- Άλεξ Κάβδας, Παρουσιαστής - Social Media Expert

— 11:40 Τo αόρατο βάρος: Work-life balance, Ψυχική Υγεία και Φροντίδα

Σε μια εποχή συνεχούς πίεσης, υπερδιαθεσιμότητας και ανάγκης για διαρκή απόδοση και αποδοχή, η ψυχική υγεία μοιάζει συχνά να αντιμετωπίζεται ως ατομική ευθύνη και όχι ως συλλογικό ζήτημα. Από το burnout και την ψηφιακή κόπωση μέχρι τη φροντίδα της οικογένειας, την αόρατη εργασία, την ανάγκη για προσωπικό χρόνο, το peer pressure αλλά και την κοινωνική πίεση που υφίστανται καθημερινά ενήλικες και έφηβοι, πόσο εφικτή είναι τελικά η ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά, τις υποχρεώσεις και τη ζωή; Τι σημαίνει ουσιαστική φροντίδα σε έναν κόσμο που μας θέλει συνεχώς διαθέσιμους; Και πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα φροντίδας, ενημέρωσης και υπεύθυνης στάσης απέναντι στην ψυχική υγεία και την ευημερία;

- Ειρήνη Αγαπηδάκη, Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας

- Δήμητρα Δασκαλάκη, Γενική Διευθύντρια Οργανωσιακής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας, METRO ΑΕΒΕ

- Βασίλης Κιοσσές, Ψυχολόγος

- Βικτώρια Νικολαΐδου, Project Leader Boston Consulting Group

- Έφη Μπούρα, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων, Diageo

- Όλγα Ίτσιου, Chief Operations Officer, Dimand

Συντονισμός: Γιάννης Πανταζόπουλος, Διευθυντής Σύνταξης LiFO

— 12:30 Είναι (και) θέμα πολιτισμού: Τέχνη, Ταυτότητα και Ορατότητα σε μία κοινωνία σε κρίση

Η τέχνη και ο πολιτισμός δεν μπορούν να λειτουργήσουν έξω από την κοινωνία και τις ανισότητές της. Πώς επηρεάζεται η πολιτιστική δημιουργία από ζητήματα όπως η εκπροσώπηση, η ορατότητα, η ταυτότητα αλλά και οι κοινωνικές συνθήκες;

- Μιχαήλ Μαρμαρινός, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

- Νίκος Καραθάνος, Σκηνοθέτης - Ηθοποιός

- Φοίβος Δεληβοριάς, Καλλιτέχνης - Τραγουδοποιός

- Σοφία Δήμτσα, Chief Corporate Affairs & Communications Officer, Όμιλος ΔΕΗ

- Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, Δημοσιογράφος - Κριτικός Κινηματογράφου

Συντονισμός: Τίνα Μανδηλαρά, Δημοσιογράφος

— 13:20 «Human After All»: AI, Αλγόριθμοι και οι Αόρατες Προκαταλήψεις της Τεχνολογίας

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον μια τεχνολογία του μέλλοντος αλλά μια δύναμη που επηρεάζει ήδη τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, καταναλώνουμε περιεχόμενο και λαμβάνουμε αποφάσεις. Όμως οι αλγόριθμοι δεν είναι ουδέτεροι. Εκπαιδεύονται πάνω σε ανθρώπινα δεδομένα και συχνά αναπαράγουν τις ίδιες προκαταλήψεις, ανισότητες και αποκλεισμούς που υπάρχουν στην κοινωνία. Τι σημαίνει AI bias στην πράξη; Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν αόρατοι σε έναν κόσμο που βασίζεται όλο και περισσότερο σε αυτοματοποιημένες αποφάσεις; Και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία του αύριο θα είναι πιο δίκαιη, συμπεριληπτική και ανθρώπινη;

- Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

- Ευγενία Μπόζου, Head of Government Affairs & Public Policy Google in Greece, Cyprus, and Malta

- Μπέττυ Τσακαρέστου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων

- Νικόλαος Δημητριάδης, Head, Applied Neuroscience Lab, ΕΥ

- Ελευθερία Δεσποιναρά, Data & AI Director, I&D Lead της Accenture Greece

- Πρόδρομος Τσιαβός, Επικεφαλής Ψηφιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Ιδρύματος Ωνάση

Συντονισμός: Κατερίνα Παπανικολάου, Director, Consulting, Workforce Transformation, PwC

— 14:10 «It's (still) a man's world»: Φύλο, Εξουσία και Διακρίσεις που Επιμένουν

Παρά τη μεγαλύτερη ορατότητα και τη δημόσια συζήτηση γύρω από την ισότητα, πολλές γυναίκες συνεχίζουν να βρίσκονται αντιμέτωπες με στερεότυπα, αόρατα εμπόδια και άνισες απαιτήσεις στην εργασία και τη δημόσια ζωή. Από τις θέσεις ηγεσίας και το gender pay gap μέχρι την πίεση της «τέλειας ισορροπίας» και την αόρατη εργασία, πόσο έχει αλλάξει πραγματικά η θέση των γυναικών σήμερα και ποιες ανισότητες εξακολουθούν να θεωρούνται κανονικότητα;

- Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας

- Μάρθα Μπουζιούρη, Σκηνοθέτις, Διδακτόρισσα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

- Τασούλα Βερβενιώτη, Ιστορικός

- Αθηνά Σταύρου, HR Lead MSD για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα

- Κατερίνα Γριβάκη, Partner, Diversity & Inclusion Leader, PwC

- Αθανασία Ζελενίτσα, Director of People & Culture της Campeón Gaming

Συντονισμός: Λασκαρίνα Λιακάκου, Δικηγόρος- Δημοσιογράφος

— 14:50 Διάλειμμα

— 15:05 Γέφυρες σε έναν πολωμένο κόσμο: Το Woke μετά το Hype και την Αμφισβήτηση

Σε μια εποχή έντονης κοινωνικής και πολιτικής πόλωσης, πώς μπορούμε να μιλήσουμε για συμπερίληψη, δικαιώματα και πρόοδο στην εργασία και την κοινωνία χωρίς να καταλήγουμε σε στρατόπεδα; Υπάρχει χώρος για ουσιαστικό διάλογο πέρα από τα labels, τα social media narratives και τη δημόσια σύγκρουση ή έχουμε χάσει πλέον τη δυνατότητα να ακούμε πραγματικά ο ένας τον άλλον;

- Παύλος Γερουλάνος, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ

- Θεοφάνης Τάσης, Συγγραφέας και Καθηγητής Φιλοσοφίας

- Μπέττυ Βακαλίδου, Ηθοποιός

- Εύα Στεφανή, Σκηνοθέτις Κινηματογράφου

- Άγγελος Παπαδημητρίου, Ηθοποιός, Εικαστικός

Συντονισμός: Γιάννης Πανταζόπουλος, Διευθυντής Σύνταξης LiFO

— 15:45 Fireside Chat

- Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, Καθηγητής της Επιστήμης των Υπολογιστών, MIT

- Γιάννης Πανταζόπουλος, Διευθυντής Σύνταξης, LiFO

— 16:10 Περισσότερο ορατοί, λιγότερο ασφαλείς: Τα ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα μέσα στην Κοινωνική Πόλωση

Από τη θεσμική πρόοδο και την εκπροσώπηση μέχρι τη ρητορική μίσους και το κοινωνικό backlash, η πραγματικότητα για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα παραμένει συχνά αντιφατική. Τι σημαίνει σήμερα ορατότητα και αποδοχή στην πράξη και πώς επηρεάζει η αυξανόμενη πόλωση την καθημερινότητα, την εργασία και την αίσθηση ασφάλειας των ανθρώπων της κοινότητας;

- Βασίλης Σωτηρόπουλος, Δικηγόρος

- Νίκος Μπακουνάκης, Πρόεδρος ΕΛΙΒΙΠ

- Σταύρος Σαμουηλίδης, Υπεύθυνος Τύπου, Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Συντονισμός: Θοδωρής Αντωνόπουλος, Δημοσιογράφος LiFO - Ακτιβιστής

— 16:50 Fireside Chat

- Μάγδα Φύσσα

- Γιάννης Πανταζόπουλος, Διευθυντής Σύνταξης LiFO

— 17:15 Όλοι οι Καλοί Χωράνε; Αναπηρία, Προσβασιμότητα και τα Αόρατα Όρια της Συμπερίληψης

Μιλάμε όλο και περισσότερο για συμπερίληψη, όμως πόσο προσβάσιμος είναι πραγματικά ο κόσμος που σχεδιάζουμε; Από την εργασία και την εκπαίδευση μέχρι την τεχνολογία, τον δημόσιο χώρο και την καθημερινότητα, πολλά άτομα με αναπηρία συνεχίζουν να έρχονται αντιμέτωπα με εμπόδια που συχνά παραμένουν αόρατα για τους υπόλοιπους. Τι σημαίνει ουσιαστική συμμετοχή στην πράξη και πόσο έτοιμη είναι τελικά η κοινωνία να τους χωρέσει πραγματικά όλους;

- Γιάννης Βίτσος, Δημοσιογράφος, Ακτιβιστής, Άτομο με Οπτική Αναπηρία

- Μαρία Χατζηιωάννου, Content Creator, Ακτιβίστρια

- Στέλλα Τσουκαλά, μαθήτρια

- Ιωάννα Αναστασοπούλου, Πρωταθλήτρια Τοξοβολίας, Προπονήτρια & Founder της Τοξοβολίας στον Φάρο Τυφλών Ελλάδας & της Πρωτοβουλίας Intention Action Hope

Συντονισμός: Χρυσέλλα Λαγαρία, Co-founder & Διευθύντρια, Black Light, συν-δημιουργός του podcast «Ζούμε, ρε!» της LiFO, Θοδωρής Τσάτσος, Ψυχολόγος - Εκπαιδευτής, Black Light, συν-δημιουργός του podcast «Ζούμε, ρε!» της LiFO

— 17:55 Fireside Chat

- Δήμητρα Παπαδοπούλου, Σεναριογράφος & Ηθοποιός

- Άρης Δημοκίδης, Δημοσιογράφος/Podcaster, LiFO

18:20 The Upfront Initiative Party

The Upfront Inititiative 2026: Σημαντικές προσωπικότητες και φωνές που αξίζει να ακούσεις