Upfront 2026: Η σχέση της Gen Z με την εργασία αναζητά νέο νόημα

Τι ζητούν οι νέες γενιές από την εργασία τους; Και πώς αλλάζει η Gen Z τις δυναμικές στα εργασιακά περιβάλλοντα; Αυτά βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της συζήτησης με θέμα «Σύνδεση με το ταλέντο: Η σχέση της Gen Z & εργασίας "δουλεύει" τελικά;» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του «The Upfront Initiative», που πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχόμενη χρονιά, την Τετάρτη 10 Ιουνίου, στο Ωδείο Αθηνών.

Ο Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής και Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής του Παντείου Πανεπιστημίου, Στέλιος Στυλιανίδης, υποστήριξε ότι η σχέση της νέας γενιάς με την εργασία δεν μπορεί να κατανοηθεί με τα εργαλεία του παρελθόντος, καθώς οι κοινωνικές, τεχνολογικές και πολιτισμικές συνθήκες έχουν αλλάξει ριζικά. Αναφέρθηκε στη μοναξιά που βιώνουν πολλοί νέοι ακόμη και μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, επισημαίνοντας ότι η Gen Z διαθέτει «την καλύτερη σωματική υγεία και τη χειρότερη ψυχική υγεία». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη η εργασιακή κουλτούρα να ενσωματώνει το νόημα και το όραμα, ενώ προειδοποίησε ότι «το πρόβλημα είναι η συγκατασκευή νοήματος» και ότι «η μη ενσώματη επαφή επηρεάζει την ψυχή».

Ο Στέλιος Στυλιανίδης, Ψυχίατρος – Ψυχαναλυτής, Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Από την πλευρά της, η Mariam Chousein, Recruitment Team Leader - Hiring Solutions του kariera.gr, υποστήριξε ότι η σχέση της Gen Z με την εργασία δεν είναι προβληματική αλλά μεταβατική, καθώς εργοδότες και εργαζόμενοι καλούνται να προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες και απαιτήσεις. Όπως ανέφερε, «δεν είναι σχέση με αγκάθια, είναι μια σχέση που πρέπει να χτιστεί πάνω σε νέες προσδοκίες των εργαζομένων», ενώ τόνισε ότι οι νέοι αναζητούν «ευελιξία και νόημα στη δουλειά που κάνουν». Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, περισσότερο από το 60% της Gen Z επιθυμεί υβριδικά μοντέλα εργασίας, ενώ αξιολογεί ιδιαίτερα την κουλτούρα, τις αξίες και τη φήμη ενός εργοδότη.

Η Mariam Chousein, Recruitment Team Leader - Hiring Solutions, kariera.gr

Παίρνοντας τον λόγο, ο Νίκος Ζάρος, Co-founder & Commercial Director, Side Studio, μίλησε από τη σκοπιά μιας γενιάς που ενηλικιώθηκε μέσα στην οικονομική κρίση και την πανδημία, υποστηρίζοντας ότι οι εμπειρίες αυτές διαμόρφωσαν διαφορετικές προτεραιότητες απέναντι στην εργασία. Όπως ανέφερε, οι προηγούμενες γενιές αναγκάστηκαν να θυσιάσουν σημαντικές προσωπικές στιγμές προκειμένου να διατηρήσουν τη θέση εργασίας τους και κατέληξε ότι «δεν είμαστε διατεθειμένοι εμείς, ως Gen Z, να το ζήσουμε αυτό με τον ίδιο τρόπο».

Ο Νίκος Ζάρος, Co-founder & Commercial Director, Side Studio

Τη συζήτηση συντόνισε η δικηγόρος και δημοσιογράφος, Λασκαρίνα Λιακάκου.

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