Upfront 2026: Φύλο, εξουσία και οι διακρίσεις που επιμένουν στα περιβάλλοντα εργασίας

Η ισότιμη εκπροσώπηση, οι αόρατοι φραγμοί στην επαγγελματική εξέλιξη, η γονεϊκότητα, η μισθολογική διαφάνεια και η θέση των γυναικών στην ιστορία, την εργασία και τον πολιτισμό βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης με τίτλο «It's still a man's world: Φύλο, εξουσία και διακρίσεις που επιμένουν», στο πλαίσιο του The Upfront Initiative, που πραγματοποιήθηκε για 5η χρονιά στο Ωδείο Αθηνών.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ενισχυθεί η ενεργός συμμετοχή των νέων στα κοινά. Η προσωπική της διαδρομή, είπε, επιβεβαιώνει ότι «δεν υπάρχει ιδανική στιγμή για να αναλάβει κανείς ευθύνες - υπάρχει στιγμή που συνέχεια μαθαίνεις». Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ενεργού συμμετοχής των νέων στα κοινά και αναφέρθηκε στον ρόλο της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια της ισότητας και της συμπερίληψης, σημειώνοντας ότι μέσα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων έχουν ενταχθεί θεματικές που αφορούν «την ενσυναίσθηση, τη σεξουαλική αγωγή, αλλά και ζητήματα συνεργασίας και αλληλεπίδρασης».

Facebook Twitter Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη

Ακολούθησε η παρέμβαση της Αθανασίας-Ελένης Ζελενίτσα, Director of People & Culture της Campeón Gaming, η οποία παρουσίασε στοιχεία για τη γυναικεία εκπροσώπηση στους χώρους λήψης αποφάσεων. Όπως ανέφερε, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται τόσο στα διοικητικά συμβούλια όσο και στις ανώτερες διοικητικές θέσεις, γεγονός που δείχνει ότι η ισότητα παραμένει ζητούμενο. Υποστήριξε ότι «πολλές γυναίκες εξακολουθούν να μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα που δεν ενθαρρύνουν τη διεκδίκηση και την ανάληψη ηγετικών ρόλων. Βλέπουμε τις γυναίκες να διστάζουν πολύ περισσότερο να διεκδικήσουν αυτούς τους ρόλους». Τόνισε ακόμη ότι «απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας αλλά και ουσιαστική στήριξη από τις ίδιες τις επιχειρήσεις».

Facebook Twitter H Αθανασία-Ελένη Ζελενίτσα, Director of People & Culture της Campeón Gaming

Στη συνέχεια, η σκηνοθέτις και διδάκτωρ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Μάρθα Μπουζιούρη μίλησε για τη δική της επαγγελματική διαδρομή στον χώρο του θεάτρου και για την ανάγκη δημιουργίας διαφορετικών μοντέλων ηγεσίας και συνεργασίας. Εξήγησε ότι επέλεξε να δημιουργήσει τη δική της θεατρική εταιρεία ώστε να δοκιμάσει στην πράξη ένα διαφορετικό εργασιακό οικοσύστημα. Αναφερόμενη στις εξελίξεις των τελευταίων ετών, τόνισε ότι το ελληνικό «Me Too» συνέβαλε αποφασιστικά στο να ανοίξει η συζήτηση γύρω από τις έμφυλες σχέσεις εξουσίας. «Δεν δημιούργησε ορατότητα μόνο για μεμονωμένα περιστατικά κακοποίησης, αλλά έφερε στο προσκήνιο την κανονικοποίηση της εξουσίας με έμφυλους όρους».

Facebook Twitter Η σκηνοθέτις και διδάκτωρ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Μάρθα Μπουζιούρη

Η ιστορικός Τασούλα Βερβενιώτη προσέγγισε το θέμα από τη σκοπιά της ιστορικής μνήμης και της αορατότητας των γυναικών στις κυρίαρχες αφηγήσεις. Όπως υπογράμμισε, «η ιστορία γράφεται κυρίως μέσα από τα αρχεία που αφήνουν πίσω τους οι φορείς εξουσίας, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την ανάδειξη της γυναικείας παρουσίας». «Η αορατότητα είναι απόλυτη», σημείωσε, περιγράφοντας την πολυετή έρευνά της για τις γυναίκες της Εθνικής Αντίστασης. Στάθηκε δε στη σημασία της προφορικής ιστορίας, επισημαίνοντας ότι «η προφορική μαρτυρία μάς δίνει πράγματα που τα αρχεία δεν μπορούν να μας δώσουν» και ότι «η συλλογική μνήμη αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την κατανόηση του παρελθόντος και τη διαμόρφωση του μέλλοντος».

Facebook Twitter Η ιστορικός Τασούλα Βερβενιώτη

Από την πλευρά της, η Αθηνά Σταύρου, HR Lead της MSD για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, εστίασε στις προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον χώρο εργασίας, ιδιαίτερα γύρω από τη γονεϊκότητα και τις αμοιβές. «Η φροντίδα των παιδιών εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται κυρίως ως γυναικεία ευθύνη», είπε και υποστήριξε ότι «η γονεϊκότητα πρέπει να αφορά εξίσου άνδρες και γυναίκες», ενώ υπογράμμισε ότι «χρειάζεται να αναγνωρίσουμε τη γονεϊκότητα και στους μπαμπάδες». Αναφερόμενη στη νέα ευρωπαϊκή οδηγία για τη μισθολογική διαφάνεια, σημείωσε ότι αυτή θα συμβάλει στο να ανοίξει ένας πιο ουσιαστικός διάλογος γύρω από τις αμοιβές και τις επαγγελματικές προοπτικές.

Facebook Twitter Η Αθηνά Σταύρου, HR Lead της MSD για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Κατερίνα Γριβάκη, Partner και Diversity & Inclusion Leader της PwC, η οποία αναφέρθηκε στην εξέλιξη των πολιτικών Diversity, Equity & Inclusion (DEI) τα τελευταία χρόνια. «Οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πλέον πιο ώριμες και πιο πρόθυμες να επενδύσουν σε τέτοιες πολιτικές, ωστόσο η συζήτηση μετατοπίζεται πλέον από τις διακηρύξεις στα μετρήσιμα αποτελέσματα», είπε και πρόσθεσε: «Δεν μας ενδιαφέρει μόνο πόσοι και ποιοι κάθονται στο τραπέζι, αλλά και ποιοι ακούγονται σε ένα τραπέζι». Αναφερόμενη στην επιστροφή των γυναικών από την άδεια μητρότητας, στάθηκε στο φαινόμενο του «motherhood penalty», επισημαίνοντας ότι «πολλές ανισότητες προκύπτουν όχι απαραίτητα από πρόθεση αλλά από βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις και πρακτικές».

Facebook Twitter Η Κατερίνα Γριβάκη, Partner και Diversity & Inclusion Leader της PwC

Τη συζήτηση συντόνισε η δικηγόρος και δημοσιογράφος Λασκαρίνα Λιακάκου.

Facebook Twitter Η δικηγόρος και δημοσιογράφος Λασκαρίνα Λιακάκου

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