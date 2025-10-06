Τζίνα Αλιμόνου: 10 μήνες φυλάκιση με αναστολή στον πρώην σύντροφό της

Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στον πρώην σύντροφο της Τζίνας Αλιμόνου.

Το πρωί της Δευτέρας, ο πρώην σύντροφος της Τζίνας Αλιμόνου και η ίδια, μετέβησαν στο δικαστήριο για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στο σπίτι της ηθοποιού το Σάββατο.

Στην κατάθεσή της σήμερα, η Τζίνα Αλιμόνου φέρεται να υποστήριξε μεταξύ άλλων πως αρχικά «δεν κάλεσα την αστυνομία. Κάλεσα τον πατέρα του για να τον απομακρύνει εκείνος».

«Μετά εκείνος ήρθε ξανά στο σπίτι μου, του άνοιξα και μου πέταξε ένα βιβλίο. Κάλεσα την αστυνομία για να του γίνει σύσταση. Δεν ήθελα την ποινική του δίωξη», συνέχισε.

Στη συνέχεια, το δικαστήριο επέβαλε στον 49χρονο την ποινή των 10 μηνών με αναστολή, υπό τους όρους της μη προσέγγισης της ηθοποιού σε απόσταση μικρότερης των 100 μέτρων και της μη επικοινωνίας τους με οποιοδήποτε μέσο.

Τζίνα Αλιμόνου: Το χρονικό της υπόθεσης

Το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, σημειώθηκε νωρίτερα το Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα αργά το βράδυ του Σαββάτου και στη συνέχεια, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Το βράδυ του Σαββάτου ο πρώην σύντροφός της μετέβη στο σπίτι που μένει η ηθοποιός στα Βριλήσσια. Εκεί σημειώθηκε έντονος καβγάς και αποχώρησε από το σπίτι.

Ωστόσο, επέστρεψε λίγες ώρες αργότερα, με αποτέλεσμα η Τζίνα Αλιμόνου να καλέσει τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι οδήγησαν και τους δύο στο ΑΤ Αγίας Παρασκευής το πρωί της Κυριακής.

Μετά τις καταθέσεις τους για το συμβάν, ο 49χρονος συνελήφθη -κινείται αυτεπάγγελτη διαδικασία σε καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας- και θα κρατήθηκε στο ΑΤ, μέχρι να μεταβεί στον εισαγγελέα.