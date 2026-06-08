Τζέιμς Δαλαμάγκας: Ο επί 27 χρόνια καταζητούμενος της Interpol συνελήφθη σε χωριό της Αχαΐας

Έπειτα από σχεδόν τρεις δεκαετίες καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στην Αυστραλία, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας εντοπίστηκε και συνελήφθη στην περιοχή της Αιγιάλειας, όπου φέρεται να ζούσε με διαφορετική ταυτότητα.

Ο 55χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Interpol, κατηγορείται για τη δολοφονία του ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ το 1999. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελευταία χρόνια διέμενε στο χωριό Άλσος Αιγιαλείας χρησιμοποιώντας το όνομα «Αντώνης Τζίμας».

Οι αστυνομικές αρχές είχαν θέσει τον άνδρα υπό διακριτική παρακολούθηση τις τελευταίες ημέρες, συγκεντρώνοντας στοιχεία για τις κινήσεις και την πραγματική του ταυτότητα.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε όταν ο 55χρονος βγήκε από την κατοικία του συνοδευόμενος από τον πατέρα και τη σύντροφό του. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε φέρεται αρχικά να έδωσε διαφορετικά στοιχεία από τα πραγματικά του, ωστόσο οι αστυνομικοί, έχοντας ήδη πληροφορίες για την ταυτότητά του, τον οδήγησαν στις αρμόδιες υπηρεσίες για περαιτέρω εξακρίβωση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι είναι το πρόσωπο που αναζητούσαν οι αυστραλιανές αρχές, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Ο 55χρονος κρατείται στο Αίγιο και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Εφετών Πατρών, ενώ θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την εξέταση του αιτήματος έκδοσής του στην Αυστραλία.

Το σπίτι που είχε μετατρέψει σε «φρούριο»

Μετά τη σύλληψη του 55χρονου, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία όπου διέμενε στην Αιγιάλεια, προκειμένου να διαπιστώσουν αν χρησιμοποιούσε και άλλα πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, αιχμηρά αντικείμενα και μία βαλλίστρα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν το υλικό που κατασχέθηκε.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το σπίτι στο οποίο ζούσε ήταν ιδιαίτερα καλά προστατευμένο. Το οικόπεδο περιβαλλόταν από ψηλούς τοίχους, ενώ στον χώρο υπήρχαν αρκετοί σκύλοι, γεγονός που δυσκόλευε την πρόσβαση σε οποιονδήποτε επιχειρούσε να πλησιάσει το ακίνητο.

Η επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης του καταζητούμενου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική από τις αστυνομικές αρχές, καθώς αφορά υπόθεση που παρέμενε ανοιχτή για περισσότερα από 25 χρόνια.

Ο διοικητής της Ασφάλειας Αιγίου, Ιορδάνης Μαγειράκης, συνεχάρη τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στην επιχείρηση, κάνοντας λόγο για αποτέλεσμα πολύμηνης και μεθοδικής δουλειάς.

Όπως ανέφερε, η οικογένεια του θύματος αναζητούσε απαντήσεις εδώ και δεκαετίες και η σύλληψη του φερόμενου δράστη δίνει νέα διάσταση σε μια υπόθεση που παρέμενε άλυτη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Το έγκλημα στο Σίδνεϊ και η φυγή στην Ελλάδα

Η υπόθεση ανάγεται στο 1999, όταν ο Ελληνοαυστραλός Γιώργος Γιαννόπουλος έχασε τη ζωή του στο Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με τις αυστραλιανές αρχές, το θύμα επιχείρησε να παρέμβει σε έντονο επεισόδιο που είχε ξεσπάσει μεταξύ θαμώνων νυχτερινού καταστήματος. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι έρευνες οδήγησαν στον Τζέιμς Δαλαμάγκα, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης μόλις μία ημέρα μετά το έγκλημα.

Ωστόσο, ο ύποπτος είχε ήδη εγκαταλείψει την Αυστραλία και είχε επιστρέψει στην Ελλάδα, αποφεύγοντας για χρόνια τον εντοπισμό του.

Οι αυστραλιανές αρχές δεν σταμάτησαν να τον αναζητούν, με αποτέλεσμα το όνομά του να παραμείνει στις λίστες καταζητούμενων της Interpol για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Η σύλληψή του στην Αιγιάλεια αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για τις διαδικασίες έκδοσής του στην Αυστραλία, όπου καλείται να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που εκκρεμούν εις βάρος του για την υπόθεση της δολοφονίας.