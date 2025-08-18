Τύρναβος: Μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς - Καίει σε δύσβατο σημείο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το μέτωπο της φωτιάς, στην περιοχή Αμύγδαλο του δήμου Τυρνάβου.

Η φωτιά σύμφωνα με τις πληροφορίες, ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση κοντά στο Δαμάσι και άμεσα στο σημείο άρχισαν να επιχειρούν άνδρες της Πυροσβεστικής.

Ωστόσο μέχρι αυτή την ώρα, το βράδυ της Τετάρτης, συνεχίζεται η προσπάθεια να ελεγχθεί το μέτωπο της φωτιάς.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες για την εξέλιξή της, αυτή την ώρα ισχυρές επίγειες δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο που θεωρείται δύσβατο. Παράλληλα, τις προσπάθειες της Πυροσβεστικής συνδράμουν και υδροφόρες των δήμων Τυρνάβου και Λάρισας.

Μέχρι στιγμής, αξίζει να σημειωθεί πως η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς, όμως στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν σταυλικές εγκαταστάσεις.