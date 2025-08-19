Τύρναβος: Μαίνεται η φωτιά στο Αμύγδαλο - Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης

Μαίνεται το μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, στην περιοχή Αμύγδαλο του δήμου Τυρνάβου.

Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση κοντά στο Δαμάσι, στην περιοχή Αμύγδαλο του Τυρνάβου και άμεσα στο σημείο ξεκίνησαν να επιχειρούν άνδρες της Πυροσβεστικής.

Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας συνεχίστηκε η προσπάθεια να ελεγχθεί το μέτωπο της φωτιάς, το οποίο ήταν σε δύσβατο σημείο.

Έπειτα, το πρωί της Τρίτης εκτός από τις ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν και δύο ελικόπτερα με τρία αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες της Πυροσβεστικής, η φωτιά συνεχίζει να καίει σε δασική έκταση και πιο συγκεκριμένα σε διάσπαρτες εστίες, όμως η εικόνα είναι καλύτερη.

Εκτός από τα εναέρια μέσα, για την κατάσβεσή της επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα, καθώς και η ομάδας ΣμηΕΑ Θεσσαλίας. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.