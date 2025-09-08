Τύρναβος: Ηλικιωμένος πυροβόλησε με καραμπίνα τον 18χρονο φίλο της εγγονής του

Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς, σημειώθηκε στον Τύρναβο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 18χρονου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στον Τύρναβο, όταν ένας 88χρονος άνοιξε πυρ εναντίον του φίλου της εγγονής του.

Συγκεκριμένα, ο ηλικιωμένος φαίνεται να είχε ενοχληθεί από τη σχέση που διατηρεί ο 18χρονος με την εγγονή του και αντέδρασε πυροβολώντας τον με καραμπίνα.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, τραυματισμένος ελαφρά στο χέρι του, ωστόσο η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Τέλος, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ηλικιωμένου.

Με πληροφορίες από thestival.gr