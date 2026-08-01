Τσιμπούρι τη δάγκωσε στη Σύρο και έμεινε 42 ημέρες σε κώμα — Τι περιέγραψε η 51χρονη στο BBC

Μια γυναίκα από την Ουαλία έμεινε σε τεχνητό κώμα για έξι εβδομάδες και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα μνήμης και επιληπτικές κρίσεις, αφού τη δάγκωσε τσιμπούρι στη διάρκεια διακοπών της στη Σύρο.

Η 51χρονη Βικτόρια Στέλλας βρισκόταν στο νησί το 2019, όταν άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα που έμοιαζαν με γρίπη. Μετά την επιστροφή της στη Βρετανία παρουσίασε κρίσεις ενώ κοιμόταν.

Οι γιατροί δεν κατάφεραν αρχικά να εντοπίσουν την αιτία. Η Βικτόρια υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε εξειδικευμένο νευρολογικό κέντρο στο Λίβερπουλ, όπου παρέμεινε σε τεχνητό κώμα επί 42 ημέρες.

Τελικά διαγνώστηκε με κροτωνογενή εγκεφαλίτιδα, μια ιογενή λοίμωξη που μεταδίδεται κυρίως όταν μολυσμένο τσιμπούρι δαγκώσει άνθρωπο. Ο ιός μπορεί να προσβάλει το κεντρικό νευρικό σύστημα και, στις σοβαρότερες περιπτώσεις, να προκαλέσει φλεγμονή στον εγκέφαλο.

Η ίδια υποψιάζεται ότι τη δάγκωσε τσιμπούρι όταν βρισκόταν στο σπίτι του κουνιάδου της στη Σύρο, όπου εκτρέφονταν κατσίκες. Δεν αντιλήφθηκε, πάντως, το τσίμπημα όταν συνέβη.

«Η ζωή μου άλλαξε εντελώς. Εκτός από τη δουλειά, δεν βγαίνω πια τόσο συχνά», δήλωσε στο BBC. «Παλιά ήμουν εξωστρεφής. Τώρα, μερικές φορές, προτιμώ απλώς να μη μιλάω».

Η Βικτόρια έχασε τις δουλειές που είχε σε παμπ και ως βοηθός διδασκαλίας σε σχολείο για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, επειδή τα προβλήματα μνήμης δεν της επέτρεπαν να ανταποκριθεί.

«Πείτε μου μια δουλειά που δεν απαιτεί μνήμη. Για όλα όσα κάνουμε στη ζωή χρειάζεται να θυμόμαστε — για τα ψώνια, τη δουλειά, τα ταξίδια», είπε.

Facebook Twitter Φωτ.: Victoria Stellas

Όταν προσπάθησε να επιστρέψει στο σχολείο, αναγνώριζε τα παιδιά και τους συναδέλφους της, αλλά δεν μπορούσε να θυμηθεί τα ονόματά τους. Το ίδιο πρόβλημα την επηρεάζει ακόμη.

Τι είναι η κροτωνογενής εγκεφαλίτιδα

Οι περισσότεροι άνθρωποι που μολύνονται από τον ιό δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Σε άλλους, η πρώτη φάση της νόσου θυμίζει γρίπη, με πυρετό, κόπωση, πονοκέφαλο, μυϊκούς πόνους και ναυτία.

Σε μικρό ποσοστό ασθενών, ο ιός προσβάλλει στη συνέχεια το νευρικό σύστημα και μπορεί να προκαλέσει έντονο πονοκέφαλο, δυσκαμψία στον αυχένα, σύγχυση, δυσκολία στην ομιλία, κρίσεις ή αδυναμία σε μέρος του σώματος. Δεν υπάρχει ειδική αντιική θεραπεία και οι σοβαρές περιπτώσεις αντιμετωπίζονται στο νοσοκομείο με υποστηρικτική αγωγή.

Η Βικτόρια γεννήθηκε στην Ελλάδα και έζησε εδώ μέχρι την ηλικία των πέντε ετών, όταν η οικογένειά της μετακόμισε στην Ουαλία. Επέστρεφε έκτοτε σχεδόν κάθε χρόνο για διακοπές, αλλά, όπως λέει, δεν γνώριζε ότι υπάρχει εμβόλιο για τη συγκεκριμένη νόσο.

Σήμερα παίρνει καθημερινά από 15 έως 18 χάπια και χρησιμοποιεί διάφορα τεχνάσματα για να θυμάται πώς να εκτελεί καθημερινές εργασίες. Οι νυχτερινές κρίσεις είναι πλέον αραιότερες, αλλά δεν έχουν σταματήσει.

«Τώρα κοιμάμαι μαζί με τη μητέρα μου», είπε. «Είμαι τυχερή που έχω την οικογένεια και τους φίλους μου, οι οποίοι με στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια».

Facebook Twitter Φωτ.: Victoria Stellas

Πώς προστατευόμαστε από τα τσιμπούρια

Όσοι περνούν χρόνο σε περιοχές με γρασίδι, θάμνους ή πυκνή βλάστηση συνιστάται να φορούν μακριά παντελόνια και κλειστά παπούτσια και να χρησιμοποιούν κατάλληλο εντομοαπωθητικό.

Μετά την επιστροφή από την ύπαιθρο χρειάζεται έλεγχος του σώματος, των μαλλιών, των ρούχων και των κατοικίδιων ζώων. Αν βρεθεί προσκολλημένο τσιμπούρι, πρέπει να αφαιρεθεί προσεκτικά με λεπτή λαβίδα ή ειδικό εργαλείο.

Το εμβόλιο κατά της κροτωνογενούς εγκεφαλίτιδας συνιστάται κυρίως σε ανθρώπους που ζουν, εργάζονται ή σχεδιάζουν εκτεταμένες υπαίθριες δραστηριότητες σε περιοχές όπου κυκλοφορεί ο ιός. Η ανάγκη εμβολιασμού κρίνεται ανάλογα με τον συγκεκριμένο προορισμό και τον κίνδυνο έκθεσης, όχι μόνο με βάση τη χώρα του ταξιδιού.

Ο καθηγητής Μπένεντικτ Μάικλ, ειδικός στις λοιμώξεις που μεταδίδονται από ζώα, διευκρίνισε ότι περιστατικά τόσο σοβαρά όσο της Βικτόριας είναι ευτυχώς σπάνια. Όπως ανέφερε, περίπου το 3% των ανθρώπων που μολύνονται εμφανίζει επιπλοκές στον εγκέφαλο, ενώ οι περισσότεροι δεν παρουσιάζουν συμπτώματα ή περνούν μια σύντομη, αν και έντονη, γριπώδη φάση.

Με πληροφορίες από BBC

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