Η Τσικνοπέμπτη γιορτάζεται την Πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της Σαρακοστής.

Το όνομά της προέρχεται από τη λέξη «τσίκνα» και τη λέξη «Πέμπτη». Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην κατανάλωση κρέατος, καθώς ακολουθεί περίοδος νηστείας.

Την Τσικνοπέμπτη οι άνθρωποι συγκεντρώνονται με φίλους, συγγενείς και συναδέλφους για να ψήσουν κρέατα στα κάρβουνα. Οι γειτονιές γεμίζουν καπνούς και μυρωδιές, ενώ σε πολλές περιοχές της Ελλάδας διοργανώνονται και γιορτές, με παραδοσιακά δρώμενα και καρναβαλικές εκδηλώσεις.

Η Τσικνοπέμπτη προετοιμάζει το κλίμα για τις Απόκριες που ακολουθούν. Το έθιμο αυτό έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική παράδοση και συνδέεται με την ανάγκη για χαρά και κοινωνική επαφή πριν από τη νηστεία του Πάσχα.

Τσικνοπέμπτη στο μπαλκόνι: Επιτρέπεται;

Και εάν τυχόν τη φετινή Τσικνοπέμπτη κάποιος σκέφτεται να ψήσει στο μπαλκόνι, υπάρχουν κανόνες που πρέπει να γνωρίζει.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος νόμος που να αναφέρει ρητά την απαγόρευση χρήσης ψησταριάς σε εξώστες ή ταράτσες. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει κανείς απεριόριστη ελευθερία.

Έτσι, αν και η νομοθεσία δεν περιλαμβάνει κάποια διάταξη που να απαγορεύει ρητά το ψήσιμο σε μπαλκόνια ή ταράτσες κατοικιών, πρέπει να ακολουθηθούν οι κανονισμοί της κάθε πολυκατοικίας.

Πολλά κτίρια διαθέτουν εσωτερικούς κανονισμούς που ορίζουν συγκεκριμένους περιορισμούς.

Αν λοιπόν, η πολυκατοικία διαθέτει κανονισμό που απαγορεύει ανοιχτές φλόγες, κάρβουνα ή ψησταριές σε μπαλκόνια και κοινόχρηστους χώρους, τότε καλό είναι να τον ακολουθήσεις κανείς καθώς αφορά και ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Επιπλέον, αν προκληθεί πυρκαγιά ή κίνδυνος για γειτονικά διαμερίσματα, τότε οι ευθύνες επιρρίπτονται στον καθένα, καθώς αν χρειαστεί να επέμβει η Πυροσβεστική, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα και σε περίπτωση ζημιών αστική ή και ποινική ευθύνη.

Επίσης, ακόμη κι αν αποφύγει κανείς το ενδεχόμενο πυρκαγιάς, ο έντονος καπνός που παράγεται από το ψήσιμο, μπορεί να προκαλέσει ενόχληση. Και σε περίπτωση καταγγελίας, η Αστυνομία έχει το δικαίωμα να παρέμβει ενώ σε ακραίες καταστάσεις, το θέμα μπορεί να λάβει αστικές διαστάσεις με αγωγές για ηθική βλάβη ή υλικές ζημιές.