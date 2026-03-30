Τσατραφύλλιας: Ζόρικη και επικίνδυνη κακοκαιρία - Στη δίνη ζεύγους βαρομετρικών χαμηλών τα επόμενα 24ωρα η χώρα

Η χώρα μας αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο μιας ισχυρής και επικίνδυνης κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες, καθώς πλησιάζουν δύο βαρομετρικά χαμηλά.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας στη νέα πρόγνωσή του στα social media κάνει λόγο για μία «επικίνδυνη και ζόρικη κακοκαιρία» η οποία αναμένεται να φέρει ισχυρά φαινόμενα, όπως χαλαζοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους αλλά και στροβίλους.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο γνωστός μετεωρολόγος, η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τα δυτικά το βράδυ της Τρίτης, ενώ την Τετάρτη αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα, καθώς θα επηρεαστεί σχεδόν ολόκληρη η χώρα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, από το μεσημέρι της Τετάρτης έως τα ξημερώματα της Πέμπτης, αυξημένος είναι ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια, τοπικές υπερχειλίσεις ποταμών αλλά και κατολισθήσεις σε ευπαθείς περιοχές.

Οι περιοχές που αναμένεται να πληγούν περισσότερο περιλαμβάνουν την Πιερία, τη Χαλκιδική, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες, τη Βοιωτία, τη Φθιώτιδα, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική μάλιστα, τα πιο έντονα φαινόμενα τοποθετούνται από το μεσημέρι έως το βράδυ της Τετάρτης.

Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τη νέα κακοκαιρία

«Μπροστά μας διαμορφώνεται μια ζόρικη και επικίνδυνη κακοκαιρία..." Καλημέρα και καλή εβδομάδα! Στη δίνη ζεύγους βαρομετρικών χαμηλών θα βρεθεί τα επόμενα 24ωρα η χώρα, με αποτέλεσμα την εκδήλωση έντονων φαινομένων τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και οι βασικοί δείκτες αστάθειας συγκλίνουν σε αυξημένη πιθανότητα ισχυρών καταιγίδων, κατά τόπους με μεγάλη ένταση. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά το βράδυ της Τρίτης και μέσα στην Τετάρτη, που αναμένεται να είναι το πιο δύσκολο 24ωρο, θα επηρεαστεί το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από ανέμους εντάσεως πάνω από 100 Km/h , χαλαζοπτώσεις αλλά και στροβίλους. Από το μεσημέρι της Τετάρτης έως και τα ξημερώματα της Πέμπτης, αυξημένος είναι ο κίνδυνος για: πλημμυρικά επεισόδια, τοπικές υπερχειλίσεις, κατολισθήσεις σε ευπαθείς περιοχές.

Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση αναμένονται να είναι : Πιερία - Χαλκιδική, Θεσσαλία - Σποράδες, Βοιωτία - Φθιώτιδα -Εύβοια, Ανατολική και νότια Πελοπόννησος, Νησιά βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Αττική: Τα πιο έντονα φαινόμενα τοποθετούνται από το μεσημέρι έως το βράδυ της Τετάρτης. Για την Πέμπτη υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα ως προς την πορεία του δεύτερου χαμηλού. Ωστόσο, από το απόγευμα και μετά διαφαίνεται σταδιακή εξασθένηση της κακοκαιρίας», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, ο γνωστός μετεωρολόγος.