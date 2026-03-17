Τσατραφύλλιας: Σιβηρική εισβολή από την Πέμπτη - Με δύο πρόσωπα ο καιρός

Για «σιβηρική εισβολή» τις επόμενες ημέρες στη χώρα, κάνει λόγο στη νέα ανάρτησή του για τον καιρό, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο γνωστός μετεωρολόγος, το μεσημέρι της Τρίτης προχώρησε σε νέα ανάρτηση στα social media, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως τις επόμενες ημέρες, το σκηνικό του καιρού στη χώρα θα έχει «δύο πρόσωπα».

Πιο συγκεκριμένα, από αύριο ένα βαρομετρικό χαμηλό θα φέρει βροχές, καταιγίδες αλλά και λίγα χιόνια σε κάποιες περιοχές της χώρας

Την ίδια ώρα από την Πέμπτη, κρύες αέριες μάζες σε συνδυασμό με νέο βαρομετρικό χαμηλό, θα φέρουν εκ νέου γενικευμένες βροχές και χιόνια, πιο έντονα στη δυτική και νότια Ελλάδα

Ωστόσο, ο γνωστός μετεωρολόγος εξηγεί πως οι αλλαγές αυτές δεν είναι ακραίες ή πρωτόγνωρες για την εποχή, αλλά φυσιολογικές για την άνοιξη.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό

«Σιβηρική εισβολή από την Πέμπτη. Καλό μεσημέρι! Δύο πρόσωπα θα παρουσιάσει ο καιρός το επόμενο διάστημα. Αυξημένη θα είναι και η μεταφορά σαχαριανής σκόνης.

Συγκεκριμένα: Τρίτη-Τετάρτη, Βαρομετρικό χαμηλό στον κόλπο της Σύρτης με την ονομασία "Samuel" θα δώσει λίγες βροχές στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και καταιγίδες στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Η θερμοκρασία θα πέσει 2-3 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί Β/Α μέχρι 7 μποφόρ. Πέμπτη-Σάββατο, Κρύες άεριες μάζες από τη Σιβηρία σε συνδιασμό με νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα σχηματιστεί ανοικτά του Ιονίου θα δώσει περισσότερες βροχές και χιόνια. Την Πέμπτη οι βροχές θα είναι γενικευμένες και θα είναι πιο ισχυρές στη δυτική και νότια Ελλάδα.Τα χιόνια θα είναι πιο πυκνά στα ορεινά και πρόσκαιρα προς το βράδυ θα επηρεάσουν και ημιορινές περιοχές», συνεχίζει.

«Από την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν μέσα στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην Κρήτη και από το Σάββατο θα εξασθενήσουν. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση ( 5-6 βαθμούς) ενώ παγετός θα εκδηλωθεί σε ορεινές περιοχές. Ενδεικτικά: 13-14 βαθμοί το μεσημέρι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι παραπάνω μεταβολές του καιρού δεν είναι ούτε ακραίες ούτε πρωτόγνωρες. Τουναντίον τις συναντάμε τέτοια περίοδο», καταλήγει.