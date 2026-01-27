Τσατραφύλλιας: Πλησιάζουν δύο κύματα κακοκαιρίας με ισχυρά φαινόμενα - Πώς θα επηρεάσουν την Αττική

Σε φάση διαδοχικών και έντονων καιρικών φαινομένων μπαίνει η χώρα αυτή την εβδομάδα, όπως έχουν προειδοποιήσει στις προγνώσεις τους, αρκετοί μετεωρολόγοι.

Συγκεκριμένα, δύο ξεχωριστά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξουν τη χώρα τα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι βροχές και οι καταιγίδες που ήδη επηρεάζουν πολλές περιοχές δεν θα είναι μεμονωμένα φαινόμενα, αλλά θα διαδεχθούν το ένα το άλλο, με ισχυρά συστήματα να έρχονται από το μεσημέρι της Τετάρτης και αργότερα το Σάββατο και στη συνέχεια την Κυριακή.

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να φέρει εκ νέου έντονες βροχοπτώσεις, πιθανές καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους, ενώ οι προγνώσεις κάνουν λόγο για μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Τέλος, το δεύτερο κύμα, που προγραμματίζεται για το τέλος της εβδομάδας, αναμένεται να εντείνει τα φαινόμενα αυτά.

Τσατραφύλλιας: Πώς θα επηρεάσουν την Αττική τα δύο κύματα κακοκαιρίας

Στη νέα ανάρτησή του στα social media για την πορεία του καιρού τις επόμενες ημέρες, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας περιγράφει τον τρόπο που τα διαδοχικά αυτά κύματα κακοκαιρίας θα επηρεάσουν το λεκανοπέδιο της Αττικής, από το μεσημέρι της Πέμπτης.

«Δύο 48ώρα (Τετάρτη-Πέμπτη, Σάββατο-Κυριακή) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Η Αττική θα επηρεαστεί την Πέμπτη το μεσημέρι , το Σάββατο τις πρωινές ώρες και την Κυριακή από το απόγευμα και μετά», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.

«Αν διατηρηθούν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δεν φαίνεται η πρωτεύουσα να αντιμετωπίσει κάτι "ζόρικο" καθώς η ποσότητα βροχής δεν φαίνεται να ξεπερνά συνολικά τους 50 τόνους για αυτές τις ημέρες», συνεχίζει.

«Η εξέλιξη της κατάστασης θα εξαρτηθεί από την τροχιά και τη δυναμική ενίσχυση των βαρομετρικών χαμηλών στις ελληνικές θάλασσες. Γι’ αυτό, σε μια περιοχή με τόσες ιδιαιτερότητες, ο εφησυχασμός δεν έχει κανέναν χώρο», καταλήγει.