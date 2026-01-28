Τσατραφύλλιας: Πλησιάζει η κακοκαιρία «Kristin» - Βαρομετρικό χαμηλό έρχεται απόψε στη χώρα

Η χώρα μπαίνει από απόψε σε τροχιά νέας κακοκαιρίας, με τις μετεωρολογικές προβλέψεις να δείχνουν επιδείνωση του καιρού σε αρκετές περιοχές.

Ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και ενισχυμένοι άνεμοι συνθέτουν το βασικό σκηνικό της νέας αυτής διαταραχής, με τις αρμόδιες αρχές να καλούν τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, τα δύο κύματα κακοκαιρίας που αναμένονται στη χώρα θα ενεργοποιηθούν σε διαδοχικά 48ωρα μέσα στην εβδομάδα, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν την Αττική αρχικά το μεσημέρι της Πέμπτης, ξανά το Σάββατο το πρωί και την Κυριακή από το απόγευμα και μετά, ενώ προβλέπεται και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Στη νέα ανάρτησή του στα social media το μεσημέρι της Τετάρτης για την πορεία του καιρού, ο γνωστός μετεωρολόγος σημείωσε πως το νέο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται από το βράδυ στη χώρα ονομάζεται «Kristin» και σχετίζεται με ισχυρό καιρικό σύστημα στη δυτική και κεντρική Μεσόγειο.

«Το βαρομετρικό χαμηλό που ονομάστηκε «Kristin» και θα μας επηρεάσει από σήμερα το βράδυ, σχετίζεται με ισχυρό καιρικό σύστημα στη δυτική και κεντρική Μεσόγειο. Δεν πήρε αυτό το όνομα από την Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) αλλά από το Πορτογαλικό Ινστιτούτο της Θάλασσας και της Ατμόσφαιρας( IPMA -Instituto Português do Mar e da Atmosfera) όταν το φαινόμενο ενισχύθηκε και κρίθηκε ότι θα προκαλούσε σημαντική κακοκαιρία στην περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Παράλληλα, παρέθεσε χάρτες με τις περιοχές που δυνητικά μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, λόγω της νέας αυτής επιδείνωσης.