Τσατραφύλλιας: «Ο Μάρτης δεν φαίνεται να είναι γδάρτης» - Καιρική ανάπαυλα το επόμενο διάστημα

Σε μια φάση σχετικής «ανάπαυλας» χωρίς κάποιο αξιόλογο κύμα κακοκαιρίας περνά η χώρα το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στη νέα πρόγνωσή του για τον καιρό στα social media, αναφέρει αρχικά πως ο καιρός το επόμενο διάστημα στη χώρα αναμένεται ήπιος.

Μάλιστα, παρότι όπως εξηγεί η θερμοκρασία θα παρουσιάσει κάποιες πρόσκαιρες ψυχρές εξάρσεις, όπως από την Πέμπτη έως το Σάββατο, γενικά δεν διαφαίνεται κάτι ακραίο στον ορίζοντα.

Σε ό,τι αφορά τον Μάρτιο του 2026, σημειώνει ότι τα στοιχεία από τα μεγάλα μετεωρολογικά κέντρα δείχνουν αυξημένη πιθανότητα ο μήνας να κινηθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, περίπου κατά έναν βαθμό Κελσίου. Ωστόσο, δεν προκύπτει κάποια σαφής τάση για περισσότερες ή λιγότερες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις.

«Ο Μάρτης δεν φαίνεται να είναι γδάρτης. Καλημέρα και καλή Σαρακοστή! Σε καιρική ανάπαυλα θα βρεθεί η χώρα μας το επόμενο διάστημα χωρίς κάποιο ιδιαίτερο σύστημα κακοκαιρίας να μας επηρεάζει και με τη θερμοκρασία να κάνει κάποιες ψυχρές εξάρσεις όπως αυτή της Πέμπτης μέχρι το Σάββατο», αναφέρει αρχικά ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Τι λένε όμως οι εποχικές προγνώσεις για τον μήνα Μάρτιο; Σύμφωνα λοιπόν με το σήμα που παίρνουμε από τα μεγαλύτερα μετεωρολογικά κέντρα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ο Μάρτιος του 2026 να είναι πιο θερμός από τα κανονικά επίπεδα ( περίπου ένα βαθμό ) ενώ δεν υπάρχει τάση για περισσότερες ή λιγότερες βροχές και χιόνια», συνεχίζει.

«Σημαντικό: Τι είναι πραγματικά οι εποχικές προγνώσεις; Είναι εργαλεία που ΔΕΝ προβλέπουν τον καιρό συγκεκριμένων ημερών αλλά τη στατιστική απόκλιση από το κλιματικό μέσο για τους επόμενους μήνες. Δεν αποκλείουν καθόλου τα επεισόδια κακοκαιρίας. Δείχνουν την τάση της εποχής, όχι τα επιμέρους γεγονότα», καταλήγει.