Τσατραφύλλιας: Με δύο πρόσωπα ο καιρός το Σαββατοκύριακο - Λασποβροχές, καταιγίδες και χιόνια

Λασποβροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και αφρικανική σκόνη, συνθέτουν το σκηνικό του καιρού το Σαββατοκύριακο σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια.

Στη νέα πρόγνωσή του στα social media, ο γνωστός μετεωρολόγος κάνει λόγο αρχικά για «δύο πρόσωπα» του καιρού αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά τις κακοκαιρίες των προηγούμενων ημερών.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στα δυτικά και βόρεια θα επικρατούν λασποβροχές και καταιγίδες, ενώ στα ανατολικά και νότια ηλιοφάνεια αλλά και υψηλές θερμοκρασίες.

Ωστόσο επισημαίνει πως αλλάζει ξανά το σκηνικό, καθώς η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό του Σαββατοκύριακου

«Δύο πρόσωπα ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Μετά τα δύο βαρομετρικά χαμηλά που μας επηρέασαν, το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα έχει δύο πρόσωπα: Λασποβροχές και καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Λίγα χιόνια στα ορεινά. Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά και νότια. Θα ξεπεράσουμε τους 20 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 23 βαθμούς την Κυριακή στην Κρήτη», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Ο κοινός παρονομαστής θα είναι: Η μεταφορά αφρικανικής σκόνης η οποία θα ξεκινήσει από τη δυτική Ελλάδα και σιγά-σιγά θα απλωθεί σε όλη τη χώρα, φτάνοντας μέχρι και τα βόρεια. Θα κορυφωθεί την Κυριακή με αυξημένες ποσότητες στην κεντρική και νότια Ελλάδα», συνεχίζει.

«Θυελλώδεις νοτιάδες το Σάββατο στο Ιόνιο και την Κυριακή στο Αιγαίο. Υ.Γ : Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας», καταλήγει.

Meteo: Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, Σάββατο, σύμφωνα με το Meteo, προβλέπονται παροδικές νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ στα βόρεια και κυρίως στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη ένταση κατά τις βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών καταιγίδων στο Βόρειο Ιόνιο και σε περιοχές της Ηπείρου. Οι καταιγίδες ενδέχεται πρόσκαιρα να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Στη δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 έως 12 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -1 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 2 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου και στην Ήπειρο από 1 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν έως τους 17 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, όμως σταδιακά θα στραφούν σε νότιους και νοτιοανατολικούς, ενισχυόμενοι στα 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και σύντομα θα στραφούν σε νότιους ή νοτιοανατολικούς έως 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών κυρίως το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 2 με 3 μποφόρ και γρήγορα θα γίνουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου.