Τσατραφύλλιας για κακοκαιρία: «Σε λίγο το πέρασμα του ψυχρού μετώπου από την Αττική»

Σε πλήρη ισχύ βρίσκεται το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, που ξεκίνησε τις τελευταίες ώρες να πλήττει σταδιακά τη χώρα.

Την ώρα που σε αρκετές περιοχές έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους έντονα φαινόμενα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε νέα ανάρτησή του στα social media για την πορεία του καιρού, αναφέρει πως τις επόμενες ώρες «το ψυχρό μέτωπο θα κάνει ένα πέρασμα και από την Αττική».

Ο γνωστός μετεωρολόγος είχε προειδοποιήσει από την Τετάρτη, για την πιθανότητα η κακοκαιρία να περάσει και από την Αττική, κάτι που επιβεβαιώνει σήμερα.

Μάλιστα, στην ανάρτησή του επισημαίνει πως δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν μικροπροβλήματα λόγω της ραγδαιότητας των φαινομένων.

«Στη νότια Πελοπόννησο χτυπά τώρα η κακοκαιρία και αναμένεται μέχρι το μεσημέρι το ψυχρό μέτωπο να κάνει ένα πέρασμα και από την Αττική. Δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν μικροπροβλήματα στο λεκανοπέδιο εξαιτίας της ραγδαιότητας των φαινομένων και όχι τόσο του μεγάλου όγκου νερού», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Στην υπολοιποίπη χώρα υπαρκτός είναι ο κίνδυνος πλημμυρικών επεισοδίων : Από το μεσημέρι μέχρι το πρωί της Παρασκευής στα βόρεια της Λάρισσας , στη Χαλκιδική ,στην Πιερία και την Ημαθία. Από σήμερα το βράδυ μέχρι την Παρασκευή 3/10 το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονιά και θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα», καταλήγει.

Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε σήμερα Τετάρτη 1-10-2025 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Συγκεκριμένα:

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπεται στη χώρα μας το διήμερο Πέμπτης (2-10-25) - Παρασκευής (3-10-25). Από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται :

Α. Την Πέμπτη (2-10-25)

Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

Από τις προμεσημβρινές ώρες και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία

Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία

Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Την Παρασκευή (3-10-25)

Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα: