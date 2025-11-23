Τσατραφύλλιας: Έρχεται σοβαρή πανελλαδική κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και χιόνια

Για σοβαρή πανελλαδική κακοκαιρία κάνει λόγο ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, στη νέα ανάρτησή του για τον καιρό.

Ο γνωστός μετεωρολόγος το μεσημέρι της Κυριακής προχώρησε σε νέα ανάρτηση στα social media για την πορεία του καιρού τις επόμενες ημέρες, κάνοντας λόγο για σφοδρή κακοκαιρία με ισχυρά φαινόμενα.

Όπως χαρακτηριστικά εξηγεί, σήμερα και τη Δευτέρα θα πάρουμε μία γεύση χειμώνα, καθώς ο υδράργυρος θα σημειώσει πτώση.

Στη συνέχεια όμως, κάνει λόγο για έλευση ισχυρών καιρικών φαινομένων όπως καταιγίδες και χιόνια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, τα οποία θα διαρκέσουν μέχρι και το Σάββατο.

«Μια μικρή γεύση από χειμώνα θα πάρουμε σήμερα και αύριο με χιονισμένα τοπία και μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, από την Τρίτη 25/11 ξεκινούν πάλι βροχές κυρίως στα δυτικά, αφρικανική σκόνη και ισχυροί νοτιάδες που θα ανεβάσουν πάλι τη θερμοκρασία», αναφέρει αρχικά ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Από την Πέμπτη 27/11 μέχρι το Σάββατο (τουλάχιστον) τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δίνουν σήμα για σοβαρή πανελλαδική κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις νοτιάδες. Μην περιμένετε όμως να έρθουν κρύα», κατέληξε στην ανάρτησή του.