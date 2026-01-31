Τσατραφύλλιας: Το βράδυ ξεκινά η κακοκαιρία - Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και πολλές χιονοπτώσεις

Η χώρα ετοιμάζεται να δεχθεί ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας από το βράδυ της Κυριακής, το οποίο θα πλήξει μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας τα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Η ΕΜΥ στο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε το πρωί του Σαββάτου, προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα που αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα μέχρι και τη Δευτέρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους αλλά και χιονοπτώσεις.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας στην τελευταία ανάρτησή του για την πορεία της κακοκαιρίας, εξηγεί πως θα επηρεάσει τη χώρα μέχρι τη Δευτέρα το πρωί και τα παραπάνω φαινόμενα θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Παράλληλα, επισημαίνει πως «η κακοκαιρία φαίνεται να χτυπά την Αττική τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής , με τα ύψη βροχής να είναι μικρότερα από την προηγούμενη κακοκαιρία», εφιστώντας παράλληλα την προσοχή όλων.

Τσατραφύλλιας: «Η χώρα υποδέχεται νέα κακοκαιρία»

«Η χώρα υποδέχεται νέα κακοκαιρία χωρίς σύγχρονα μετεωρολογικά ραντάρ γεγονός που περιορίζει τόσο την επιχειρησιακή πρόγνωση όσο και τη δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού. Από σήμερα το βράδυ ξεκινά μια σημαντική κακοκαιρία για τη χώρα μας η οποία θα την επηρεάσει μέχρι τη Δευτέρα το πρωί .

Τα κύρια χαρακτηριστικά: Θυελλώδεις και κυκλωνικοί ανέμοι. Ισχυρές καταιγίδες με εμμονή. Πολλές χιονοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα και σε ημιορεινά από τον Παρνασσό και βορειότερα. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα χιόνια θα κατέβουν και σε χαμηλά υψόμετρα. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις ακόμα και στροβίλους όπου ευνοεί η τοπογραφία.

H κακοκαιρία φαίνεται να χτυπά την Αττική τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής , με τα ύψη βροχής να είναι μικρότερα από την προηγούμενη κακοκαιρία. Θέλει όμως προσοχή», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.