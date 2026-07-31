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Τσακάλι επιτέθηκε σε 4χρονη στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται με τραύματα στο πρόσωπο

The LiFO team
The LiFO team
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΣΑΚΑΛΙ 4ΧΡΟΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ Facebook Twitter
Φωτ: Eurokinissi, αρχείου
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Ένα 4χρονο κορίτσι τραυματίστηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, όταν δέχθηκε επίθεση από τσακάλι στον αύλειο χώρο ταβέρνας.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11 το βράδυ, την ώρα που το παιδί έπαιζε έξω από το κατάστημα. Σύμφωνα με το ThessPost, το ζώο εμφανίστηκε ξαφνικά, δάγκωσε την 4χρονη στο πρόσωπο και την άρπαξε από την πλάτη.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι το τσακάλι έσυρε το παιδί για αρκετά μέτρα, προτού επέμβουν οι γονείς του και θαμώνες της ταβέρνας και καταφέρουν να το απομακρύνουν.

Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί. Η 4χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται με τραύματα στο πρόσωπο.

Οι γιατροί παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας της, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν πώς το άγριο ζώο βρέθηκε σε κατοικημένη περιοχή.

 
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