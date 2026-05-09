Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των ΜΜΜ λόγω της συναυλίας των Metallica

Τροποποιήσεις αναμένεται να σημειωθούν στα δρομολόγια τον ΜΜΜ, ενόψει της συναυλίας των Μetallica στο ΟΑΚΑ.

Το βράδυ του Σαββάτου οι θρύλοι της metal, Μetallica, επιστρέφουν στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια, στη -για πολλούς- μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς.

Χιλιάδες θεατές αναμένεται να δώσουν το «παρών» και για την ομαλή μετακίνησή τους αλλά και την αποφυγή κυκλοφοριακής επιβάρυνσης, έχουν τεθεί σε εφαρμογή τροποποιήσεις στα δρομολόγια των ΜΜΜ.

Μetallica: Αναλυτικά οι τροποποιήσεις στα ΜΜΜ λόγω της συναυλίας

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, έχει αποφασιστεί η παράταση του ωραρίου λειτουργίας της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ).

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 θα παραταθεί έως την ολοκλήρωση της συναυλίας, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης του κοινού, ενώ θα δρομολογηθούν και επιπλέον συρμοί για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε Σάββατο λειτουργούν σε 24ωρη βάση οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, δίνοντας επιπλέον επιλογές μετακίνησης στους επιβάτες. Παράλληλα, σε ισχύ θα βρίσκονται οι παρακάτω τροποποιήσεις στα δρομολόγια λεωφορειακών γραμμών από τις 17:00 του Σαββάτου, ως τη λήξη της κυκλοφορίας: