Τρόλεϊ έπεσε πάνω σε πολυκατοικία στα Πετράλωνα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στα Πετράλωνα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι ώρα, ένα τρόλεϊ κάτω από άγνωστες συνθήκες, προσέκρουσε στον τοίχο πολυκατοικίας, στην οδό Κυκλώπων στα Πετράλωνα.

Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν ο ελαφρύς τραυματισμός του οδηγού, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι τη στιγμή του ατυχήματος το τρόλεϊ ήταν άδειο και έτσι δεν σημειώθηκαν άλλοι τραυματισμοί.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ