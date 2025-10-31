Τροχαίο στον Πειραιά: Οι γιατροί ακρωτηρίασαν το πόδι της 72χρονης που παρασύρθηκε από λεωφορείο

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται η 72χρονη η οποία παρασύρθηκε από λεωφορείο, στον Πειραιά, επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη, το απόγευμα της Πέμπτης (30/10).

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί ακρωτηρίασαν το πόδι της ηλικιωμένης γυναίκας και τονίζουν πως τα επόμενα δύο 24ωρα είναι κρίσιμα.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως η 72χρονη προσπάθησε να προλάβει το λεωφορείο, το οποίο ήταν έτοιμο να αναχωρήσει. Τελικά παραπάτησε και έπεσε στον δρόμο. Ο οδηγός δεν την αντιλήφθηκε με αποτέλεσμα να περάσει από πάνω της, προκαλώντας της πολλαπλά τραύματα.

«Όλες οι πόρτες ήταν κλειστές, ο κόσμος είχε επιβιβαστεί και εγώ είχα ανάψει τα φλας για να φύγω. Δεν την είδα τη γυναίκα, ήταν στην πίσω πόρτα, με ενημέρωσε ένας μοτοσικλετιστής», κατέθεσε στην Αστυνομία ο οδηγός του λεωφορείου, ο οποίος έχει συλληφθεί.

Τροχαίο στον Πειραιά: Η ενημέρωση του ΟΣΥ

Αναφορικά με το συμβάν η ΟΣΥ ενημερώνει ότι:

«Βρισκόμαστε σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές που διερευνούν το περιστατικό και διαβεβαιώνουμε ότι θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ταυτόχρονα στελέχη των αστικών συγκοινωνιών βρίσκονται στο Νοσοκομείο Αττικόν και η Διοίκηση της Εταιρίας βρίσκεται σε επικοινωνία με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Απόλυτη προτεραιότητα της Ο.ΣΥ. αυτή την ώρα είναι η κατάσταση της υγείας της τραυματισμένης γυναίκας».