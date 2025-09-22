Τροχαίο στον Πειραιά: Αυτοκίνητο έπεσε σε κολώνα - Νεκρός ο οδηγός

Τροχαίο με έναν νεκρό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής (21/9) στον Πειραιά.

Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν να σκοτωθεί ο οδηγός και να τραυματιστεί σοβαρά η 33χρονη συνοδηγός.

Το αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Σκυλίτση, προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα, όταν από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ο 40χρονος οδηγός του έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική, με πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα να επιχειρούν.

Η 33χρονη συνοδηγός, σύμφωνα με το piraeuspress.gr, είναι διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.