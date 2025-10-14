Τροχαίο στον Λαγκαδά: Πέθανε στη φυλακή ο άνδρας που είχε προκαλέσει δυστύχημα με θύμα 50χρονη

Πέθανε στις φυλακές Κορυδαλλού ο άνδρας που είχε προκαλέσει το θανατηφόρο τροχαίο στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, έναν μήνα μετά τον θάνατο της 50χρονης μητέρας που σκότωσε.

Περίπου επτά μήνες νωρίτερα, τον Μάρτιο του 2025, ο 60χρονος είχε χτυπήσει θανάσιμα την 50χρονη, μητέρα 2 παιδιών, με το φορτηγό του ενώ οδηγούσε μεθυσμένος.

Από την αστυνομική έρευνα είχε προκύψει τότε ότι ο 60χρονος δεν διέθετε άδεια οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν λόγω οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Τροχαίο στον Λαγκαδά: «O 60χρονος πέθανε από τις επιπλοκές»

Ο 60χρονος είχε προφυλακιστεί και μεταφέρθηκε στον Κορυδαλλό. Ένα μήνα μετά έχασε τη ζωή του μέσα στη φυλακή, με τη δικηγόρο του, Ανθούλα Ανάσογλου, να αναφέρει:

«Από την πρώτη στιγμή επέμενα πως ούτε οι συνθήκες νοσηλείας ήταν καλές, γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε τραυματιστεί στον πνεύμονα. Ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν καλά, θα είχε σίγουρα επιπλοκές. Πέθανε από τις επιπλοκές. Και είχε και το πρόβλημα της εξάρτησης. Δεν υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο αυτόν από το νοσοκομείο. Όταν έγινε η μέρα της μεταφοράς, το ΑΧΕΠΑ δεχόταν πιέσεις. Τον μετέφεραν από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με το συμβατικό αυτοκίνητο».

