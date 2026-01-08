Τροχαίο στον Κηφισό: Συγκρούστηκαν δύο φορτηγά - Πού έχει κίνηση

Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, στον Κηφισό.

Το τροχαίο συνέβη στο ύψος της οδού Ανδριανοπούλεως, ανάμεσα σε δύο φορτηγά που συγκρούστηκαν.

Τροχαίο στον Κηφισό: Πώς συνέβη

Αποτέλεσμα του τροχαίου είναι η δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων. Η κίνηση προς Πειραιά στην περιοχή του Αιγάλεω διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Οι αρμόδιες Αρχές της Τροχαίας βρίσκονται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των βαρέων οχημάτων που εμπλέκονται στο τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, το τροχαίο έγινε όταν υπό άγνωστες συνθήκες φορτηγό, που βρισκόταν στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Ιεράς Οδού έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε άλλο φορτηγό.

Δύο άτομα έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.