Τροχαίο στον Κηφισό: Ένας εκ των οδηγών μπήκε στο αντίθετο ρεύμα

Νεότερα στοιχεία και βιντεοληπτικό υλικό, που αποτυπώνει τη στιγμή του τροχαίου στον Κηφισό με τον έναν νεκρό, έχουν στα χέρια τους οι αξιωματικοί της Τροχαίας που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Υπενθυμίζεται πως στο τροχαίο στον Κηφισό, τα ξημερώματα της Πέμπτης (8/1), ενεπλάκησαν δύο φορτηγά, το ένα εκ των οποίων τριαξονικό, με έναν νεαρό οδηγό, ηλικίας 20 ετών, να χάνει τη ζωή του μετά τη σύγκρουση.

Στο σχετικό βίντεο της Τροχαίας αποτυπώνεται το όχημα του θύματος να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, Πιο συγκεκριμένα, στην αρχή, φαίνεται να ανεβαίνει ένα μικρότερο φορτηγό τον Κηφισό, από το ρεύμα προς Πειραιά, και να κατευθύνεται προς τη Λαμία το οποίο το οδηγούσε ο 20χρονος νεκρός.

Ο οδηγός, 20 ετών, φαίνεται να χάνει τον έλεγχο του οχήματός του, να χτυπάει στις προστατευτικές μπάρες, να προσπαθεί να το επαναφέρει και τελικά να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, όπου ένας 36χρονος οδηγός τριαξονικού κατεβαίνει κανονικά τον δρόμο του. Ξαφνικά, όμως, προσπάθησε να αποφύγει το πρώτο φορτηγό, με αποτέλεσμα την πρόσκρουσή τους.

Τροχαίο στον Κηφισό: Πώς συνέβη

Αποτέλεσμα του τροχαίου είναι η δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων. Η κίνηση προς Πειραιά στην περιοχή του Αιγάλεω διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Οι αρμόδιες Αρχές της Τροχαίας βρίσκονται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των βαρέων οχημάτων που εμπλέκονται στο τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, το τροχαίο έγινε όταν υπό άγνωστες συνθήκες φορτηγό, που βρισκόταν στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Ιεράς Οδού έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε άλλο φορτηγό.