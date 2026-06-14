Τροχαίο στο Ράλλυ Δωδώνης: Τραυματίστηκε 9χρονο παιδί

Ατύχημα με ένα 9χρονο παιδί να τραυματίζεται ελαφρά σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην πρώτη ειδική διαδρομή στο Ράλλυ Δωδώνης, όταν το αυτοκίνητο με το νούμερο «17» βγήκε εκτός δρόμου στην πρώτη ειδική διαδρομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ για το ατύχημα στο Ράλλυ Δωδώνης, η κατάσταση υγείας του παιδιού, δεν εμπνέει καμία ανησυχία.

Αξίζει να τονιστεί πως νωρίτερα σήμερα σημειώθηκε ένα ακόμη ατύχημα με το αυτοκίνητο «00», χωρίς όμως να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Το συγκεκριμένο ατύχημα έγινε στη δεύτερη ειδική διαδρομή των Μαρμάρων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ