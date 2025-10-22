Τροχαίο στο Περιστέρι: Κάμπριο έπεσε σε σταθμευμένο ΙΧ που παρέσυρε 2χρονο - Η στιγμή του ατυχήματος

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (21/10) στο Περιστέρι.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ένας οδηγός ΙΧ κάμπριο έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το σταθμευμένο όχημα παρασύρθηκε και χτύπησε μια γυναίκα η οποία είχε μαζί της ένα δίχρονο παιδί, όπου προσπαθούσαν να περάσουν τον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητο, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν μητέρα και παιδί στο νοσοκομείο.

Τροχαίο στο Περιστέρι: Η στιγμή του ατυχήματος

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται, ενώ οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί πολύς κόσμος στο σημείο.

Στο βίντεο του EΡΤnews που ακολουθεί, αποτυπώνεται η στιγμή του τροχαίου αλλά και τα δευτερόλεπτα που ακολουθούν με τους περαστικούς να τρέχουν να απεγκλωβίσουν το 2χρονο παιδί κάτω από το σταθμευμένο αυτοκίνητο.