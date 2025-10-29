Τροχαίο στο Κολωνάκι: Φωτογράφος κατέθεσε αγωγή - Ζητά αποζημίωση 1 εκατ. ευρώ

Νομικά κινείται ένας εκ των 12 τραυματιών του τροχαίου στο Κολωνάκι, που σημειώθηκε τον περασμένο Ιούλιο.

Πρόκειται για τον Χάρη Φαρσαράκη, φωτογράφος στο επάγγελμα, ο οποίος διεκδικεί συνολική αποζημίωση 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Το τροχαίο ατύχημα με τους τραυματίες στο Κολωνάκι είχε σημειωθεί τα μεσάνυχτα της 13ης Ιουλίου 2025, όταν ένα αυτοκίνητο τύπου τζιπ, χωρίς οδηγό μέσα, έπεσε με την όπισθεν πάνω σε κατάστημα εστίασης στην οδό Λουκιανού, τραυματίζοντας θαμώνες και εργαζομένους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha και της εκπομπής «Super Κατερίνα», ο Χάρης Φαρσαράκης, που είχε τραυματιστεί σοβαρά, προχωρά σε αγωγή μαζί με δύο ακόμη άτομα, με το συνολικό ποσό των διεκδικήσεων να ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ.

Τροχαίο στο Κολωνάκι: Το χρονικό

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός του τζιπ είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητο σε κατηφορικό σημείο στην οδό Λουκιανού και πήγε στο εστιατόριο ζητώντας από υπάλληλο να τον βοηθήσει να το μετακινήσει, αλλά δεν είχε ασφαλίσει επαρκώς το όχημα, με αποτέλεσμα αυτό να κυλήσει και να πέσει πάνω στο εστιατόριο.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν 12 άνθρωποι, εκ των οποίων 11 διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο ΚΑΤ και άλλος ένας σε άλλο νοσοκομείο. Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, όλοι νοσηλεύτηκαν εκτός κινδύνου.

Λόγω του συμβάντος, η Τροχαία διέκοψε για περίπου μια ώρα την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Λουκιανού από το ύψος της Πατριάρχου Ιωακείμ ως τη Βασιλίσσης Σοφίας και στην Πατριάρχου Ιωακείμ από το ύψος της Ηροδότου ως την Πλουτάρχου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για παράβαση των άρθρων 290 και 314 του Ποινικού Κώδικα, που αφορούν σε ενέργειες επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας και σωματικές βλάβες από αμέλεια. Αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του.