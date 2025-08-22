Τροχαίο στην Ξάνθη: Προφυλακίστηκε ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού, που προκάλεσε το σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό, μεταξύ Κομοτηνής και Ξάνθης.

Το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν δύο ΙΧ και ένα φορτηγό, σημειώθηκε πριν από τα διόδια του Ιάσμου, μετά τις 11:00 το πρωί της Δευτέρας και αποτέλεσμα είχε να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα.

Ένα ζευγάρι 59 και 57 ετών και ένας 61χρονος, ήταν τα θύματα του ατυχήματος.

Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού, μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο, οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών Αρχών για να απολογηθεί και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Σημειώνεται πως κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, σωματική βλάβη και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ αναμένονται αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων για αλκοόλ ή ουσίες.