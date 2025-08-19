Τροχαίο στην Ξάνθη: Ασκήθηκαν διώξεις στον οδηγό του φορτηγού - Νοσηλεύεται φρουρούμενος

Φρουρούμενος νοσηλεύεται ο οδηγός του φορτηγού, που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό, μεταξύ Κομοτηνής και Ξάνθης.

Το σφοδρό τροχαίο σημειώθηκε πριν από τα διόδια του Ιάσμου, μετά τις 11:00 το πρωί της Δευτέρας, όταν το ένα από τα δυο ΙΧ αυτοκίνητα, ακινητοποιήθηκε για άγνωστους λόγους με αποτέλεσμα να πέσει πάνω του το φορτηγό και στη συνέχεια να ξεσπάσει φωτιά.

Στο ένα ΙΧ, επέβαιναν τέσσερα άτομα εκ των οποίων απανθρακώθηκαν τρία, ενώ το τέταρτο άτομο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος και ο οδηγός του φορτηγού.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για την κατάστασή του, χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε σταθερή κατάσταση και η μοναδική επιζήσασα από το πρώτο ΙΧ, έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Καβάλας.

Νωρίτερα σήμερα σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετέβη στο νοσοκομείο ο εισαγγελέας και σε βάρος του οδηγού ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία από αμέλεια, επικίνδυνη βλάβη από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Στη συνέχεια μόλις το επιτρέψει η υγεία του, θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για να δώσει κατάθεση.