Τροχαίο στην Πτολεμαΐδα: Νεκρός ο οδηγός του λεωφορείου που εξετράπη της πορείας του - Υπέστη ανακοπή

Νεκρός είναι ο οδηγός του λεωφορείου που εξετράπη της πορείας του στην Πτολεμαΐδα.

Ο οδηγός του λεωφορείου υπέστη ανακοπή την ώρα της διαδρομής και κατέληξε.

Οι διασώστες και οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν, κάνοντας συνεχή ΚΑΡΠΑ επί 45 λεπτά και ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το kozan.gr. Όμως παρά τις προσπάθειές τους, ο οδηγός κατέληξε.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, επιβάτης ακινητοποίησε το λεωφορείο.

Τροχαίο στην Πτολεμαΐδα: Πώς συνέβη

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 7:00 το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου, στον δρόμο Πτολεμαΐδας- Κοζάνης.

Το λεωφορείο ιδιώτη, το οποίο σε καθημερινή βάση μεταφέρει εργαζόμενους της ΔΕΗ και εκτελούσε το δρομολόγιο Πτολεμαΐδα - ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, έχοντας επιβαίνοντες 40 εργαζομένους, προσέκρουσε στις σιδερένιες προστατευτικές μπάρες, πριν καταλήξει εκτός δρόμου διότι ο οδηγός υπέστη ανακοπή την ώρα της διαδρομής.

Ένας από τους επιβαίνοντες όταν κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά, φέρεται να έπιασε το τιμόνι πατώντας φρένο και ακινητοποιώντας το λεωφορείο.

Οι γιατροί με τη διαδικασία της ΚΑΡΠΑ, προσπάθησαν να κρατήσουν στη ζωή τον 56χρονο οδηγό που όμως δεν τα κατάφερε.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που επέβαιναν στο λεωφορείο, είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με άλλο λεωφορείο.