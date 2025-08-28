Τροχαίο στην Πιερία: Νεκρή 9χρονη, σε κρίσιμη κατάσταση η 11χρονη αδελφή της

Ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 27 Αυγούστου, στη Νέα Έφεσο Πιερίας, με νεκρή μια 9χρονη σε τροχαίο.

Σύμφωνα με το pellanews.gr, αυτοκίνητο που οδηγούσε 35χρονη, υπήκοος Γερμανίας, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο. Στο όχημα επέβαιναν οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 9 και 11 ετών.

Τροχαίο στην Πιερία: Σε κρίσιμη κατάσταση η αδελφή της 9χρονης

Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τη μικρότερη κόρη, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο. Η 11χρονη αδελφή της τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.

Η μητέρα τους υπέστη ελαφρά τραύματα και παραμένει στο νοσοκομείο για προληπτική παρακολούθηση.

Για τον απεγκλωβισμό της 9χρονης χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής που έφτασε στο σημείο με τρία οχήματα και έξι πυροσβέστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας των δύο κοριτσιών, που ειδοποιήθηκε για το τροχαίο, έσπευσε στο σημείο αμέσως.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Η Τροχαία Κατερίνης διενεργεί προανάκριση, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων υπερβολική ταχύτητα, απώλεια ελέγχου λόγω απροσεξίας ή πιθανό μηχανικό πρόβλημα.