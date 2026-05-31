Τροχαίο στην Πάτρα: Νέες πληροφορίες για το δυστύχημα που έχασαν τη ζωή τους πατέρας και γιος

Τις συνθήκες, υπό τις οποίες σημειώθηκε, το μεσημέρι της Κυριακής (31/5), το τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα, όπου έχασαν τη ζωή τους πατέρας και γιος, συνεχίζουν να ερευνούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Πατέρας και γιος είχαν βγει για βόλτα -με τη μηχανή- στην Πάτρα, όταν σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα. Όπως έχει γίνει γνωστό, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 52χρονος και επέβαινε ο 17χρονος γιός του, υπό συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία βγήκε από την πορεία της και κατέληξε στο κιγκλίδωμα στην άκρη του δρόμου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ως προς τις νεότερες πληροφορίες που μπορεί να βοηθήσουν την Τροχαία στη διερεύνηση του περιστατικού, προέκυψε ότι και οι δύο επιβάτες της μοτοσικλέτας φορούσαν προστατευτικά κράνη, ενώ ο πατέρας ο οποίος ήταν έμπειρος οδηγός, φέρεται να είχε πάνω του κάμερα.

Αστυνομικοί της Τροχαίας θεωρούν πως, σε περίπτωση που επιβεβαιώνεται το παραπάνω γεγονός, η κάμερα πιθανόν να έχει καταγράψει τη στιγμή του τροχαίου στην Πάτρα.

Τροχαίο στην Πάτρα: Το χρονικό

Ο θάνατος του 17χρονου ήταν ακαριαίος, ενώ ο πατέρας του υπέκυψε στα τραύματά του, λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο του Ρίου.

Το τροχαίο στην Πάτρα, όπως σημειώνει η ΕΡΤ, έγινε σε στροφή της Εθνικής Οδού, και συγκεκριμένα κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής, στην έξοδο προς το Ρίο.

Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής πρόκειται για ένα επικίνδυνο σημείο στο οποίο εκτελούνται έργα εδώ και πολλά χρόνια και έχουν συμβεί ατυχήματα και δυστυχήματα και κατά το παρελθόν.

«Δέκα χρόνια υπάρχει αυτή η ιστορία. Δέκα χρόνια σκοτώνεται κόσμος», είπε χαρακτηριστικά κάτοικος στο EΡΤnews.

Μάλιστα, στο σημείο του δυστυχήματος, συγγενικά πρόσωπα, φίλοι αλλά και συμμαθητές του 17χρονου έχουν αφήσει λίγα λουλούδια και κεριά.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ