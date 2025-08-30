Τροχαίο στην Πάτρα: Ηλικιωμένη προστάτεψε με την ζωή της 7χρονο κορίτσι

Στη σύλληψη ενός 46χρονου οδηγού μοτοσυκλέτας προχώρησαν αστυνομικές αρχές, ύστερα από θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Πάτρα.

Από το δυστύχημα έχασε τη ζωή της μία 71χρονη γυναίκα, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε η 7χρονη που συνόδευε.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος κινείτο επί της λεωφόρου Ακτής Δυμαίων, με κατεύθυνση προς την διασταύρωση με την οδό Βορείου Ηπείρου, παρέσυρε την ηλικιωμένη και την 8χρονη που διέσχιζαν κάθετα την Ακτή Δυμαίων.

Σύμφωνα μάλιστα με αυτόπτες μάρτυρες, η ηλικιωμένη γυναίκα έβαλε μπροστά το σώμα της για να προστατεύσει το ανήλικο κορίτσι. «Εσωσε με το θάνατό της την κόρη μου» ανέφερε ο πατέρας του κοριτσιού. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και να κινήθηκε με ταχύτητα- γεγονός που ερευνάται από τις αρχές- καθώς σταμάτησε περίπου 150 μέτρα μακριά.

Έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου

Μετά το τροχαίο, η ηλικιωμένη διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Την ίδια ώρα, η 7χρονη μεταφέρθηκε στο «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας με ελαφρά τραύματα.

Ελαφρύς τραυματισμός υπέστη και ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος, αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες, συνελήφθη από τις αρχές. Η Τροχαία διεξάγει εκτεταμένη έρευνα για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Ο πατέρας της 7χρονης, μέσα από ανάρτησή του, τόνισε: «Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου και της άτυχης γιαγιάς που θυσίασε τη ζωή της για να σώσει την εφτάχρονη κόρη μου. Το συμβάν έγινε 10 η ώρα το βράδυ στο Νότιο Πάρκο στο ύψος της Μαξίμου.

Ο ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε τη γιαγιά και το παιδί μου. Η γιαγιά βρήκε ακαριαίο θάνατο επιτόπου, ενώ το παιδί μου έχει κάποια σπασίματα. Όποιος γνωρίζει το οτιδήποτε για τον ασυνείδητο οδηγό, ο οποίος κρατείται αυτή τη στιγμή, παρακαλώ στείλτε μου ένα προσωπικό μήνυμα».