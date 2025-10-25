Τροχαίο στην Πατησίων με τραυματίες: Παρασύρθηκε πεζός

Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε σήμερα επί της οδού Πατησίων, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο πως ένας πεζός παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσικλέτα.

Το τροχαίο ατύχημα, ειδικότερα, καταγράφηκε στις 07:00 το απόγευμα του Σαββατού, στη συμβολή των οδών Σολωμού και Πατησίων. Μία μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε ένα ζευγάρι, παρέσυρε έναν πεζό που φέρεται να προσπάθησε να διασχίσει βιαστικά το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Από το τροχαίο ατύχημα στην Πατησίων τραυματίστηκαν σοβαρά τόσο ο πεζός όσο και ο αναβάτης της μηχανής, που διακομίστηκαν στο «νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς» για τις πρώτες βοήθειες.

Η Τροχαία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα με τους δύο τραυματίες.