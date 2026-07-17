Τροχαίο στην Πανεπιστημίου: Λεωφορείο συγκρούστηκε με τρόλεϊ - 4 τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα στην Πανεπιστημίου, στο ύψος του σταθμού Μετρό, με ένα λεωφορείο και ένα τρόλεϊ να συγκρούονται υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από το τροχαίο στην Πανεπιστημίου, σύμφωνα με ις πρώτες πληροφορίες, τραυματίστηκαν ελαφρά τέσσερα άτομα, ενώ καταγράφονται προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Συγκεκριμένα, λεωφορείο και τρόλεϊ συγκρούστηκαν στην οδό Πανεπιστημίου, στο ύψος της στάσης Μετρό Πανεπιστήμιο, με αποτέλεσμα να σημειωθούν καθυστερήσεις και δυσκολίες στην κίνηση των οχημάτων στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.