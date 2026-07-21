Τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Απεγκλωβίστηκαν 13 άτομα από βαν - Δύο τραυματισμένοι

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, κοντά στον κόμβο της Μέστης, όταν ένα βαν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και εξετράπη της πορείας του.

Το ΕΡΤnews μεταδίδει ότι «στο βανάκι επέβαιναν συνολικά 13 μετανάστες, καθώς και ο οδηγός – διακινητής Ελληνικής καταγωγής».

Όλοι οι επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν από το όχημα και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Εγνατία Οδός: Δύο τραυματίες - Διεκόπη η κυκλοφορία

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν σοβαρά δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, ενώ οι υπόλοιποι φέρουν ελαφρύτερα τραύματα ή υποβάλλονται σε προληπτικές εξετάσεις.

Λόγω του ατυχήματος, η κυκλοφορία στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση προς την Κομοτηνή διακόπηκε προσωρινά.

Παράλληλα, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω εκτροπής από τις Σάππες, μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του βαν και να αποκατασταθεί η ασφαλής κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο

Οι αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, ενώ η Αστυνομία αναζητά το προπορευόμενο όχημα.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ