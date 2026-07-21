ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Απεγκλωβίστηκαν 13 άτομα από βαν - Δύο τραυματισμένοι

Οι επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν από το βαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»

The LiFO team
The LiFO team
ΤΡΟΧΑΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΑ ΒΑΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ Facebook Twitter
Φωτογραφία: ΕΡΤnews
0

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, κοντά στον κόμβο της Μέστης, όταν ένα βαν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και εξετράπη της πορείας του.

Το  ΕΡΤnews μεταδίδει ότι «στο βανάκι επέβαιναν συνολικά 13 μετανάστες, καθώς και ο οδηγός – διακινητής Ελληνικής καταγωγής».

Όλοι οι επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν από το όχημα και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Εγνατία Οδός: Δύο τραυματίες - Διεκόπη η κυκλοφορία

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν σοβαρά δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, ενώ οι υπόλοιποι φέρουν ελαφρύτερα τραύματα ή υποβάλλονται σε προληπτικές εξετάσεις.

Λόγω του ατυχήματος, η κυκλοφορία στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση προς την Κομοτηνή διακόπηκε προσωρινά. 

Παράλληλα, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω εκτροπής από τις Σάππες, μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του βαν και να αποκατασταθεί η ασφαλής κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο

Οι αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, ενώ η Αστυνομία αναζητά το προπορευόμενο όχημα.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ 

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

 
 