Ελλάδα

Τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Αναφορές για τραυματίες και εγκλωβισμένο άτομο

Η Αστυνομία αναζητά το προπορευόμενο όχημα

The LiFO team
Φωτογραφία από το σημείο του τροχαίου στην Εγνατία Οδό / ΕΡΤnews

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα της Τρίτης 21 Ιουλίου, στην Εγνατία Οδό.

Πληροφορίες του ΕΡΤnews μεταδίδουν ότι «ένα όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες» συγκρούστηκε με προπορευόμενο και εξετράπη της πορείας του. Το ατύχημα σημειώθηκε στον κόμβο της Μέστης, μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, οι οποίοι αναμένεται να δεχθούν τις πρώτες βοήθειες και αν κριθεί απαραίτητο, να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

Παράλληλα, συνεργεία διάσωσης που έχουν σπεύσει στο σημείο του τροχαίου ατυχήματος προσπαθούν να απεγκλωβίσουν ένα άτομο.

Η Αστυνομία αναζητά το προπορευόμενο όχημα.

Ελλάδα