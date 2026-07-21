Τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Αναφορές για τραυματίες και εγκλωβισμένο άτομο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα της Τρίτης 21 Ιουλίου, στην Εγνατία Οδό.

Πληροφορίες του ΕΡΤnews μεταδίδουν ότι «ένα όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες» συγκρούστηκε με προπορευόμενο και εξετράπη της πορείας του. Το ατύχημα σημειώθηκε στον κόμβο της Μέστης, μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, οι οποίοι αναμένεται να δεχθούν τις πρώτες βοήθειες και αν κριθεί απαραίτητο, να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

Παράλληλα, συνεργεία διάσωσης που έχουν σπεύσει στο σημείο του τροχαίου ατυχήματος προσπαθούν να απεγκλωβίσουν ένα άτομο.

Η Αστυνομία αναζητά το προπορευόμενο όχημα.