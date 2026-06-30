Τροχαίο στην Αττική Οδό με τραυματίες: Πού έκλεισε ο δρόμος

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Αττική Οδό, νωρίτερα το απόγευμα της Τρίτης 30 Ιουνίου.

Πληροφορίες για το ατύχημα μεταφέρουν ότι τρία Ι.Χ. οχήματα συγκρούστηκαν στην Αττική Οδό, στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο.

Μετά το τροχαίο έκλεισε το ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αεροδρόμιο.

Στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική, σε περίπτωση που προέκυπτε ανάγκη για απεγκλωβισμό ατόμων. Μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο σημείο αναμένονται μεγάλες καθυστερήσεις.



Με πληροφορίες από ΕΡΤnews